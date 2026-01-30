Nat-en droogzuiger WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
De WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation met stopcontact en 2-in-1 afstandsbediening is ideaal voor het werken met gereedschap. Uitgerust met Kärcher FILT!elligence™ en een speciaal filter voor renovatiewerken.
Innovatief, comfortabel, krachtig – de WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation bevat een speciale filterzak en vlakfilter voor langdurige zuigkracht bij het opzuigen van fijnstof tijdens renovaties. Met Kärcher FILT!elligence™ – het intelligente filtercontrolesysteem. Verlichte leds informeren je wanneer reiniging of vervanging van zowel de filterzak als het filter vereist is. En dankzij de gepatenteerde techniek voor filterverwijdering kan het vlakfilter worden vervangen zonder contact met vuil. De innovatieve 2-in-1 afstandsbediening stelt je in staat om het apparaat te starten en te stoppen via een Bluetooth-afstandsbediening voor extra gemak. Wat hem onderscheidt? Bij het werken met accugereedschap activeert de stofzuiger zichzelf dankzij de automatische vibratiedetectie. Maar de WD 7 Control is ook de perfecte partner voor elektrisch gereedschap met snoer dankzij het geïntegreerde stopcontact. Bovendien kan de zuigkracht traploos worden geregeld met de Power Control-functie. Met een royaal roestvrijstalen reservoir van 30 liter, een kabel van 6 meter en een extra lange zuigslang van 3,5 meter biedt de WD 7 Control P S maximale capaciteit en bereik.
Kenmerken en voordelen
FILT!elligence™ - het intelligente filtercontrolesysteemLeds geven aan wanneer reiniging of vervanging van zowel de filterzak als het filter vereist is voor een optimale zuigkracht en een langere levensduur van het apparaat.
2-in-1 afstandsbedieningFunctie 1: stelt u in staat om de nat- en droogzuiger via een Bluetooth-verbinding te starten of te stoppen door simpelweg op de afstandsbediening op de zuigslang zelf te drukken.
2-in-1 afstandsbediening: automatische vibratiedetectieFunctie 2: in de automatische modus schakelt de vibratiedetectie de nat- en droogzuiger automatisch aan en uit zodra het accugereedschap wordt in- of uitgeschakeld. In de automatische modus blijft de nat- en droogzuiger nog enkele seconden doorzuigen nadat het accugereedschap is uitgeschakeld, om ervoor te zorgen dat al het resterende stof en vuil wordt opgezogen. Voor stofvrij werken!
Extra stopcontact voor het werken met elektrisch gereedschap met snoer
- Vuil dat ontstaat bij schaven, zagen of schuren wordt onmiddellijk opgezogen.
- De stofzuiger wordt automatisch aan- en uitgezet via het elektrisch gereedschap.
Power Control
- De zuigkracht van het apparaat kan traploos worden ingesteld met de draaischakelaar (min. tot max.), zodat deze kan worden aangepast aan elke toepassing.
Filterreiniging en gepatenteerde techniek voor filterverwijdering
- Krachtige luchtstoten duwen het vuil van de filter naar het vuilreservoir met één druk op de knop.
- Het filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparing bij het verwijderen van grote hoeveelheden water.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Zwenkwielrem
- De nat- en droogzuiger is stabiel, zelfs op hellingen tot 10°.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 30% gerecycled plastic¹⁾.
- Verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1400
|Nominaal ingangsvermogen geïntegreerde aansluiting (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigvermogen (W)
|315
|Vacuüm (mbar)
|max. 290
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 80
|Capaciteit van de tank (l)
|30
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper zwart
|Stroomkabel (m)
|6
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 3.5 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Nat- en droog vloerzuigmond: Omschakelbaar
- Plintenzuigmond
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester met antikleeflaag
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 5-laags incl. voorfilter
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- 2-in-1 afstandsbediening
- Kärcher FILT!elligence™
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Handige 3-in-1 draaggreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
- Zwenkwielen met rem: 1 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Wageninterieur
- Garage
- Terrassen
- Vloeistoffen
- Kelder
- Hobbykamer
- Inkomhal
Toebehoren
Onderdelen WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.