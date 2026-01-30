Innovant, pratique, performant : le WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation est équipé d'un sac filtrant spécial et d'un filtre plissé plat pour une puissance d'aspiration durable des poussières fines lors de travaux de rénovation. Avec FILT!elligence™ de Kärcher – le système intelligent de contrôle du filtre. Des LED vous informent dès qu'un nettoyage ou un remplacement du sac filtrant et du filtre est nécessaire. Et grâce au système breveté d'enlèvement du filtre, le filtre plissé plat peut être remplacé sans contact avec la saleté. La commande à distance 2 en 1 innovante permet une mise en marche et à l'arrêt pratique de l'appareil par télécommande Bluetooth. Sa spécificité : lors de l'utilisation d'outils électroportatifs sans fil, l'aspirateur s'active de lui-même grâce à la détection automatique de vibrations. Cependant, le WD 7 Control est aussi l'associé parfait pour les outils électroportatifs filaires grâce à son connecteur intégré. En outre, la fonction Power Control permet un réglage en continu de l'aspiration. Avec une généreuse cuve en acier inoxydable de 30 litres, un câble de 6 mètres et un flexible d'aspiration particulièrement long de 3,5 mètres, le WD 7 Control P S fournit une capacité et une autonomie maximales.