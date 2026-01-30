Aspirateur eau et poussières WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Le WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation, avec son connecteur et sa commande à distance 2 en 1, est idéal pour travailler avec des outils électroportatifs (sans fil). Avec FILT!elligence™ de Kärcher et filtre spécial.
Innovant, pratique, performant : le WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation est équipé d'un sac filtrant spécial et d'un filtre plissé plat pour une puissance d'aspiration durable des poussières fines lors de travaux de rénovation. Avec FILT!elligence™ de Kärcher – le système intelligent de contrôle du filtre. Des LED vous informent dès qu'un nettoyage ou un remplacement du sac filtrant et du filtre est nécessaire. Et grâce au système breveté d'enlèvement du filtre, le filtre plissé plat peut être remplacé sans contact avec la saleté. La commande à distance 2 en 1 innovante permet une mise en marche et à l'arrêt pratique de l'appareil par télécommande Bluetooth. Sa spécificité : lors de l'utilisation d'outils électroportatifs sans fil, l'aspirateur s'active de lui-même grâce à la détection automatique de vibrations. Cependant, le WD 7 Control est aussi l'associé parfait pour les outils électroportatifs filaires grâce à son connecteur intégré. En outre, la fonction Power Control permet un réglage en continu de l'aspiration. Avec une généreuse cuve en acier inoxydable de 30 litres, un câble de 6 mètres et un flexible d'aspiration particulièrement long de 3,5 mètres, le WD 7 Control P S fournit une capacité et une autonomie maximales.
Caractéristiques et avantages
FILT!elligence™ – le système intelligent de contrôle du filtreDes LED informent l'utilisateur dès qu'un nettoyage ou un remplacement du sac filtrant et du filtre est nécessaire – pour une puissance d'aspiration optimale et une durée de vie prolongée de l'appareil.
Télécommande 2 en 11ère fonction : permet une mise en marche et à l'arrêt pratique de l'aspirateur eau et poussières via une connexion Bluetooth en appuyant sur la télécommande directement sur le flexible d'aspiration.
Commande à distance 2 en 1 : détection automatique de vibrations2e fonction : en mode automatique, la détection de vibrations permet l'activation et la désactivation automatiques de l'aspirateur eau et poussières dès que l'outil électroportatif sans fil est activé ou désactivé. En mode automatique, l'aspirateur eau et poussières continue encore d'aspirer pendant quelques secondes après la désactivation de l'outil électroportatif sans fil afin de ramasser tous les résidus de poussière et de saleté. Pour un travail sans poussière !
Connecteur spécial pour le travail avec les outils électroportatifs filaires
- Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement.
- L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Power Control
- La puissance d'aspiration de l'appareil peut être réglée en continu grâce au bouton rotatif (de min à max) et s'adapte ainsi à tous les besoins.
Nettoyage de filtre et système breveté d'enlèvement du filtre
- L'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton.
- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures.
Bouchon de vidange
- Évacuation rapide et efficace de grandes quantités d'eau.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Frein pour les roulettes pivotantes
- Positionnement stable de l'aspirateur eau et poussières dans les pentes jusqu'à 10°.
Caractéristiques durables
- Design avec 30 % de plastique recyclé¹⁾.
- Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1400
|Puissance nominale absorbée prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 2100
|Puissance d’aspiration (W)
|315
|Dépression (mbar)
|max. 290
|Débit d'air (l/s)
|max. 80
|Taille de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs noir
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|8,8
|Poids emballage inclus (kg)
|13,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 3.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Suceur eau/poussières: Commutable
- Suceur pour fentes
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s)
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Télécommande 2 en 1
- Kärcher FILT!elligence™
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3 en 1 confortable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Bouchon de vidange
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
- Roulettes pivotantes avec frein: 1 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée
