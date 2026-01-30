Grenzeloos opzuigen: de draadloze WD 3-18 nat- en droogzuiger werkt op het 18 V Kärcher Battery Power-accuplatform en biedt maximale flexibiliteit, een compact design en ultieme bewegingsvrijheid. Het apparaat combineert een 2 meter lange zuigslang en clips vloermondstuk en verwijdert in een mum van tijd nat-, fijn- of grof vuil. Verder is het apparaat uitgerust met een robuuste kunststof container van 17 liter, een patroonfilter uit één stuk en een vliesfilterzak. De opbergruimte voor de zuigslang is ruimtebesparend; hang hem gewoon aan de kop van het apparaat. Verdere kenmerken zijn de praktische blaasfunctie voor ruimtes waar stofzuigen niet mogelijk is, het opbergvak voor gereedschap en kleine voorwerpen, de draaischakelaar om het apparaat gemakkelijk aan en uit te zetten, de ergonomisch gevormde draaggreep en de "Pull & Push" vergrendelingssysteem waarmee de container gemakkelijk kan worden geopend en gesloten. Door de parkeerpositie op de bumper kunnen de buizen en het vloermondstuk ook snel en gemakkelijk worden opgeborgen tijdens een korte pauze van het werk. Inbegrepen in deze versie: 18V-5,0Ah batterij en snellader.