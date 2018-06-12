De nat- en droogzuiger WD 2 Plus V-12/6/18/C Home is het perfecte apparaat voor thuis dankzij het lage stroomverbruik van slechts 1000 W. Met zijn speciale accessoires en filtersysteem is hij ideaal voor het stofzuigen droog vuil, maar ook water en glasscherven. De stofzuiger maakt indruk met zijn robuuste 12 l kunststof container, 6 meter stroomkabel en 1,8 meter zuigslang. Andere kenmerken zijn het omschakelbare vloermondstuk voor de diepe reiniging van tapijten en harde vloeren, een meubelmondstuk voor de zachte reiniging van gestoffeerde meubels, 3 vliesfilterzakken en een opbergvak op de machinekop, praktische blaasfunctie, draaischakelaar voor het aan/uitschakelen van het apparaat, een "Pull & Push" vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container, evenals een ergonomisch gevormde draagbeugel. Buizen en vloerzuigmond kunnen ook gemakkelijk in de parkeerstand bij de bumper worden geparkeerd.