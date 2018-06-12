Nat-en droogzuiger WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Krachtige nat- en droogzuiger voor in en om het huis: de WD 2 Plus V-12/6/18/C Home met 12L kunststof bak, 6 m snoer, 1,8 m slang en speciale accessoires.
De nat- en droogzuiger WD 2 Plus V-12/6/18/C Home is het perfecte apparaat voor thuis dankzij het lage stroomverbruik van slechts 1000 W. Met zijn speciale accessoires en filtersysteem is hij ideaal voor het stofzuigen droog vuil, maar ook water en glasscherven. De stofzuiger maakt indruk met zijn robuuste 12 l kunststof container, 6 meter stroomkabel en 1,8 meter zuigslang. Andere kenmerken zijn het omschakelbare vloermondstuk voor de diepe reiniging van tapijten en harde vloeren, een meubelmondstuk voor de zachte reiniging van gestoffeerde meubels, 3 vliesfilterzakken en een opbergvak op de machinekop, praktische blaasfunctie, draaischakelaar voor het aan/uitschakelen van het apparaat, een "Pull & Push" vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container, evenals een ergonomisch gevormde draagbeugel. Buizen en vloerzuigmond kunnen ook gemakkelijk in de parkeerstand bij de bumper worden geparkeerd.
Kenmerken en voordelen
Speciale accessoires voor het reinigen van verschillende soorten vloeren en bekleed meubilairVoor optimale reinigingsresultaten. Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Speciaal filtersysteemVoor opzuigen van droog vuil, water en glasscherven. Voor diverse reinigingstaken rondom het huis. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. Compacte apparaatopslag.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|220
|Vacuüm (mbar)
|max. 220
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 43
|Capaciteit van de tank (l)
|12
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|349 x 328 x 378
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.8 m
- Type zuigslang: Met rechte handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Zuigmond (droog): Kan worden omgeschakeld voor tapijt en harde vloeren
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 3 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Tapijtvloeren
- Harde vloeren
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Vloeistoffen
Toebehoren
Onderdelen WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.