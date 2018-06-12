L'aspirateur eau et poussières WD 2 Plus V-12/6/18/C Home est l'appareil idéal pour la maison grâce à sa faible puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts. Avec ses accessoires et son système de filtre spéciaux, il est idéal pour aspirer les saletés sèches, mais aussi l'eau et les débris de verre. L'aspirateur poussières se distingue par sa cuve en plastique robuste de 12 litres, son câble de 6 mètres et son flexible d'aspiration de 1,8 mètre. Parmi ces autres fonctionnalités, citons le suceur sol commutable pour le nettoyage en profondeur des moquettes et des sols durs, le suceur fauteuil pour un nettoyage en douceur des meubles rembourrés, 3 sachets filtres en non-tissé, une surface de rangement sur la tête de l'appareil, une fonction de soufflerie pratique, un bouton rotatif pour allumer et éteindre facilement l'appareil, un système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve, et une poignée de transport ergonomique. Les tubes et le suceur pour sol peuvent par ailleurs se ranger facilement dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.