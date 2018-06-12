Aspirateur eau et poussières WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
Ultra-puissant pour l'aspiration de l'eau et des poussières dans la maison : le WD 2 Plus V-12/6/18/C Home est équipé d'une cuve en plastique de 12 litres, d'un câble de 6 mètres, d'un flexible d'aspiration de 1,8 mètre et d'accessoires spéciaux.
L'aspirateur eau et poussières WD 2 Plus V-12/6/18/C Home est l'appareil idéal pour la maison grâce à sa faible puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts. Avec ses accessoires et son système de filtre spéciaux, il est idéal pour aspirer les saletés sèches, mais aussi l'eau et les débris de verre. L'aspirateur poussières se distingue par sa cuve en plastique robuste de 12 litres, son câble de 6 mètres et son flexible d'aspiration de 1,8 mètre. Parmi ces autres fonctionnalités, citons le suceur sol commutable pour le nettoyage en profondeur des moquettes et des sols durs, le suceur fauteuil pour un nettoyage en douceur des meubles rembourrés, 3 sachets filtres en non-tissé, une surface de rangement sur la tête de l'appareil, une fonction de soufflerie pratique, un bouton rotatif pour allumer et éteindre facilement l'appareil, un système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve, et une poignée de transport ergonomique. Les tubes et le suceur pour sol peuvent par ailleurs se ranger facilement dans la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.
Caractéristiques et avantages
Accessoire spécial pour le nettoyage des différents revêtements de sol et tissus d'ameublementRésultats optimaux. Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de filtre spécialPeut aspirer la poussière, l'eau et les débris. Usage polyvalent dans toute la maison. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement compact.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis ou les clous.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d’aspiration (W)
|220
|Dépression (mbar)
|max. 220
|Débit d'air (l/s)
|max. 43
|Taille de la cuve (l)
|12
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids emballage inclus (kg)
|6,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|349 x 328 x 378
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.8 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée droite
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur poussières: Position « moquette » et position « sol dur »
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Filtre à cartouche: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 3 Pièce(s)
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Sols durs
- Tissu d'ameublement
- Meubles rembourrés
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Liquides
