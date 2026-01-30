De WD 3 S V-19/4/20 is krachtig en energiezuinig met een stroomverbruik van slechts 1000 W. De machine, de zuigslang en de vloerzuigmond zijn perfect op elkaar afgestemd – voor de beste schoonmaakresultaten op droog, nat, fijn of grof vuil. De nat- en droogzuiger valt op door zijn compacte ontwerp en robuuste 19 l roestvrijstalen container, 4 m kabel, 2 m zuigslang en fleecefilterzak. Dankzij het eendelige cartridgefilter is het mogelijk om zowel nat als droog vuil op te zuigen zonder het filter te vervangen. De blaasfunctie is handig voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken. De slang wordt op de machinekop opgehangen, waardoor ruimte wordt bespaard. Het kabel kan worden opgerold op de kabelhaak, de buizen en vloerzuigmonden worden opgeborgen aan de bumper. Het "Pull & Push"-sluitsysteem maakt het eenvoudig om de container te openen en te sluiten. De handgreep van de stofzuiger kan worden verwijderd en het accessoire kan direct op de zuigslang worden aangesloten. Ook slim: gereedschap of kleine onderdelen kunnen op het gebied op de machinekop worden neergelegd. Het ergonomisch gevormde draaghandvat zorgt voor comfortabel transport.