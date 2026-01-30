Nat-en droogzuiger WD 3 C Premium 19L
19L roestvrijstalen container, 4 m kabel en 2 m zuigslang: de WD 3 S V-19/4/20 valt op door het eendelige cartridgefilter, kracht en efficiëntie.
De WD 3 S V-19/4/20 is krachtig en energiezuinig met een stroomverbruik van slechts 1000 W. De machine, de zuigslang en de vloerzuigmond zijn perfect op elkaar afgestemd – voor de beste schoonmaakresultaten op droog, nat, fijn of grof vuil. De nat- en droogzuiger valt op door zijn compacte ontwerp en robuuste 19 l roestvrijstalen container, 4 m kabel, 2 m zuigslang en fleecefilterzak. Dankzij het eendelige cartridgefilter is het mogelijk om zowel nat als droog vuil op te zuigen zonder het filter te vervangen. De blaasfunctie is handig voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken. De slang wordt op de machinekop opgehangen, waardoor ruimte wordt bespaard. Het kabel kan worden opgerold op de kabelhaak, de buizen en vloerzuigmonden worden opgeborgen aan de bumper. Het "Pull & Push"-sluitsysteem maakt het eenvoudig om de container te openen en te sluiten. De handgreep van de stofzuiger kan worden verwijderd en het accessoire kan direct op de zuigslang worden aangesloten. Ook slim: gereedschap of kleine onderdelen kunnen op het gebied op de machinekop worden neergelegd. Het ergonomisch gevormde draaghandvat zorgt voor comfortabel transport.
Kenmerken en voordelen
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestelDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- Zorgt voor een handig vervoer van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit van de tank (l)
|19
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|353 x 328 x 523
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Wageninterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Vloeistoffen
- Inkomhal
- Hobbykamer
Toebehoren
Onderdelen WD 3 C Premium 19L
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.