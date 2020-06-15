Nat-en droogzuiger WD 3 S V-15/6/20 Home
De WD 3 S V-15/6/20 Home nat- en droogzuiger wordt geleverd met een roestvrijstalen container van 15l, kabel van 6m, zuigslang van 2m, 3 vliesfilterstofzakken en speciale accessoires.
De nat- en droogzuiger WD 3 S V-15/6/20 Home heeft een zeer laag stroomverbruik van slechts 1000 W. Met zijn speciale accessoires en filtersysteem is hij ideaal voor het opzuigen van droog vuil. Deze nat- en droogzuiger maakt indruk met zijn robuuste 15 l roestvrijstalen container, 6 meter kabel en 2 meter zuigslang met afneembare handgreep voor comfortabel stofzuigen in krappe ruimtes. Andere kenmerken zijn het omschakelbare vloermondstuk voor de diepe reiniging van tapijten en harde vloeren, een meubelmondstuk voor de zachte reiniging van gestoffeerde meubels, 3 vliesfilterstofzakken, opbergruimte voor zuigslangen en een opbergvak op de machinekop, praktische blaasfunctie, roterende schakelaar voor het in- en uitschakelen van de machine, een "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container, evenals een ergonomisch gevormde draagbeugel. Buizen en vloerzuigmond kunnen ook gemakkelijk in de parkeerstand bij de bumper worden geparkeerd. De meegeleverde grote zuigmond is geschikt voor het opzuigen van droge vervuiling. Voor het opzuigen van natte vervuiling raden we het apart verkrijgbare accessoire 'Omschakelbare nat- en droogzuigmond' aan.
Kenmerken en voordelen
Speciale accessoires voor het reinigen van verschillende soorten vloeren en bekleed meubilairVoor optimale reinigingsresultaten. Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Speciaal filtersysteemVoor opzuigen van droog vuil, water en glasscherven. Voor diverse reinigingstaken rondom het huis. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit van de tank (l)
|15
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|353 x 328 x 458
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Zuigmond (droog): Kan worden omgeschakeld voor tapijt en harde vloeren
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 3 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Tapijtvloeren
- Harde vloeren
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Vloeistoffen
Toebehoren
Onderdelen WD 3 S V-15/6/20 Home
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.