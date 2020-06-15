De nat- en droogzuiger WD 3 S V-15/6/20 Home heeft een zeer laag stroomverbruik van slechts 1000 W. Met zijn speciale accessoires en filtersysteem is hij ideaal voor het opzuigen van droog vuil. Deze nat- en droogzuiger maakt indruk met zijn robuuste 15 l roestvrijstalen container, 6 meter kabel en 2 meter zuigslang met afneembare handgreep voor comfortabel stofzuigen in krappe ruimtes. Andere kenmerken zijn het omschakelbare vloermondstuk voor de diepe reiniging van tapijten en harde vloeren, een meubelmondstuk voor de zachte reiniging van gestoffeerde meubels, 3 vliesfilterstofzakken, opbergruimte voor zuigslangen en een opbergvak op de machinekop, praktische blaasfunctie, roterende schakelaar voor het in- en uitschakelen van de machine, een "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container, evenals een ergonomisch gevormde draagbeugel. Buizen en vloerzuigmond kunnen ook gemakkelijk in de parkeerstand bij de bumper worden geparkeerd. De meegeleverde grote zuigmond is geschikt voor het opzuigen van droge vervuiling. Voor het opzuigen van natte vervuiling raden we het apart verkrijgbare accessoire 'Omschakelbare nat- en droogzuigmond' aan.