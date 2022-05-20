Super krachtig en energiezuinig: de WD 4 P S V-20/5/22 nat-/droogzuiger, met zuigslang en clipsvloermondstuk perfect afgestemd voor optimale reiniging. Nat, droog, fijn of grof vuil wordt continu verwijderd zonder filterwissel. Voorzien van een robuuste, slagvaste 20-liter roestvrijstalen container, 5 meter kabel, 2,2 meter zuigslang, clips-vloermondstuk, vlakplisséfilter en vliesfilterzak. Het ingebouwde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar maakt werken met elektrisch gereedschap eenvoudig. Dankzij gepatenteerde technologie is het filter snel en vuilvrij te verwijderen. Waar zuigen niet kan, helpt de blaasfunctie. De afneembare handgreep maakt directe aansluiting van accessoires op de zuigslang mogelijk. De slang is compact op te bergen op de apparaatkop. Buizen en vloermondstuk kunnen snel en handig op de bumper worden geparkeerd. Extra pluspunten zijn het ‘Pull & Push’ vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen/sluiten van de container en het ergonomisch gevormde handvat voor comfortabel transport.