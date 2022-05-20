Aspirateur eau et poussières WD 4 P S V-20/5/22
Aspirateur eau et poussières à l'aspiration ultra puissante et économe en énergie avec cuve en acier inoxydable de 20 l, prise pour le travail avec un outil électroportatif, câble de 5 m, flexible d'aspiration de 2,2 m et fonction de soufflerie.
Aspiration ultra puissante et efficacité énergétique avec 1 100 watts : dans le cas de l'aspirateur eau et poussières WD 4 P S V-20/5/22, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis pour un résultat de nettoyage optimal. Les saletés humides, sèches, fines ou grossières sont éliminées en continu, sans avoir à changer de filtre. L'appareil possède une cuve en acier inoxydable de 20 litres robuste et résistante aux chocs et est équipé d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur pour sol à attache, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. La prise intégrée avec fonction marche/arrêt automatique facilite le travail avec un outil électroportatif. Grâce à son système breveté, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être démonté facilement et rapidement, sans aucun contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie supplémentaire montre toute son utilité. La poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Pour gagner de la place, le flexible peut être rangé sur le dessus de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les autres atouts, on trouve le système de verrouillage « Pull & Push », qui permet d'ouvrir et de fermer facilement la cuve, ainsi qu'une poignée de transport ergonomique pour un transport confortable.
Caractéristiques et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d’aspiration (W)
|240
|Dépression (mbar)
|max. 240
|Débit d'air (l/s)
|max. 55
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|7,4
|Poids emballage inclus (kg)
|10,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|384 x 365 x 524
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Cave
- Liquides
- Salle de loisirs
- Entrée
Accessoires
Piéces détachées WD 4 P S V-20/5/22
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.