Super krachtig en energiezuinig: de WD 4 P V-20/5/22 nat-/droogzuiger met zuigslang en clips-vloermondstuk is perfect afgestemd voor optimale reiniging. Nat, droog, fijn of grof vuil wordt continu verwijderd zonder filterwissel. Het apparaat heeft een robuuste, slagvaste kunststof container van 20 liter, een 5 meter lange kabel, een 2,2 meter zuigslang, clips-vloermondstuk, een plat geplooid filter en een fleece filterzak. Het ingebouwde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar maakt het gebruik van elektrisch gereedschap eenvoudig. Dankzij gepatenteerde technologie is het filter snel en zonder contact met vuil te verwijderen. Waar zuigen niet mogelijk is, helpt de blaasfunctie. Het afneembare handvat maakt directe aansluiting van accessoires op de zuigslang mogelijk. De slang is compact op te bergen op de apparaatkop. Buizen en vloermondstuk zijn snel en handig op de bumper te parkeren. Extra voordelen zijn het ‘Pull & Push’-vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container en het ergonomisch gevormde draaghandvat voor comfortabel transport.