Nat-en droogzuiger WD 4 P V-20/5/22
Superkrachtige, energiezuinige nat-/droogzuiger met 20L kunststof container, stopcontact voor elektrisch gereedschap, 5m kabel, 2,2m zuigslang en handige blaasfunctie.
Super krachtig en energiezuinig: de WD 4 P V-20/5/22 nat-/droogzuiger met zuigslang en clips-vloermondstuk is perfect afgestemd voor optimale reiniging. Nat, droog, fijn of grof vuil wordt continu verwijderd zonder filterwissel. Het apparaat heeft een robuuste, slagvaste kunststof container van 20 liter, een 5 meter lange kabel, een 2,2 meter zuigslang, clips-vloermondstuk, een plat geplooid filter en een fleece filterzak. Het ingebouwde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar maakt het gebruik van elektrisch gereedschap eenvoudig. Dankzij gepatenteerde technologie is het filter snel en zonder contact met vuil te verwijderen. Waar zuigen niet mogelijk is, helpt de blaasfunctie. Het afneembare handvat maakt directe aansluiting van accessoires op de zuigslang mogelijk. De slang is compact op te bergen op de apparaatkop. Buizen en vloermondstuk zijn snel en handig op de bumper te parkeren. Extra voordelen zijn het ‘Pull & Push’-vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container en het ergonomisch gevormde draaghandvat voor comfortabel transport.
Kenmerken en voordelen
Stekker met automatische aan/uit controle voor toepassingen met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat bij schaven, zagen of schuren wordt onmiddellijk opgezogen. De stofzuiger wordt automatisch aan- en uitgezet via het elektrisch gereedschap.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestelDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Zuigvermogen (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit van de tank (l)
|20
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|384 x 365 x 526
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Wageninterieur
- Garage
- Terrassen
- Kelder
- Vloeistoffen
- Hobbykamer
- Inkomhal
Toebehoren
Onderdelen WD 4 P V-20/5/22
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.