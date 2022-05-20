Aspiration ultra puissante et efficacité énergétique avec 1 100 watts : dans le cas de l'aspirateur eau et poussières WD 4 P V-20/5/22, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis pour un résultat de nettoyage optimal. Les saletés humides, sèches, fines ou grossières sont éliminées en continu, sans avoir à changer de filtre. L'appareil possède une cuve en plastique de 20 litres robuste et résistante aux chocs et est équipé d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur pour sol à attache, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. La prise intégrée avec fonction marche/arrêt automatique facilite le travail avec un outil électroportatif. Grâce à son système breveté, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être démonté facilement et rapidement, sans aucun contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie supplémentaire montre toute son utilité. La poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Pour gagner de la place, le flexible peut être rangé sur le dessus de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les autres atouts, on trouve le système de verrouillage « Pull & Push », qui permet d'ouvrir et de fermer facilement la cuve, ainsi qu'une poignée de transport ergonomique pour un transport confortable.