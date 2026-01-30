Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
Twee 18 V-batterijen voeden een krachtige 36 V-motor: WD 4-18 Dual Battery Set draadloze nat- en droogzuiger met 20 l kunststof reservoir, 2,2 m zuigslang, blaasfunctie en vlakfilter.
Aangedreven door twee 18 V batterijen en een krachtige 36 V motor. De WD 4-18 Dual Battery Set draadloze nat- en droogzuiger maakt deel uit van het 18 V Kärcher Battery Power accuplatform en combineert krachtige zuigkracht met indrukwekkende bewegingsvrijheid bij het stofzuigen. Het apparaat combineert op perfecte wijze een zuigslang van 2,2 meter met een vloermondstuk met clips en verwijdert in een mum van tijd nat, fijn of grof vuil. De stofzuiger heeft een slagvaste kunststof opvangbak van 20 l, vliesfilterzak en een vlakplisséfilter die geschikt is om non-stop nat en droog te zuigen zonder dat je het filter hoeft te wisselen. Dankzij de gepatenteerde verwijderingstechnologie kan het filter binnen enkele seconden worden verwijderd en gereinigd – zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, komt de blaasfunctie goed tot zijn recht. Ook de buizen en het vloermondstuk parkeer je snel en handig op de bumper. Andere kenmerken zijn de ergonomische draaggreep en het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container. Twee 18 V Kärcher Battery Power-batterijen en een batterijlader zijn bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
18 V + 18 V = 36 V vermogenKrachtige 36 V motor aangedreven door twee 18 V lithium-ion batterijen. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. De batterijaangedreven nat- en droogzuiger met het hoogste zuigvermogen in het Kärcher Home & Garden-assortiment.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Handige blaasfunctieDe praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is. Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- Compacte apparaatopslag.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- Zorgt voor een handig vervoer van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|380
|Zuigvermogen (W)
|100
|Vacuüm (mbar)
|max. 150
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 32
|Capaciteit van de tank (l)
|20
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 28 (5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|143
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|66
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|12,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|385 x 411 x 526
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 5.0 Ah Battery Power batterij (2 pc.)
- Lader: 18 V Battery Power snelle lader (2 pc.)
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de batterij
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Werkplaats
- Terrassen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Wageninterieur
- Vloeistoffen
- Garage
- Kelder
- Inkomhal
- Hobbykamer
