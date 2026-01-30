Aspirateur eau et poussières à batterie WD 4-18 Dual Battery Set
Deux batteries de 18 V alimentent un puissant moteur de 36 V : aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 Dual Battery Set avec cuve en plastique de 20 l, flexible d'aspiration de 2,2 m, fonction de soufflerie et filtre plissé plat.
Aspirer sans limites : alimenté par 2 batteries de 18 volts et un puissant moteur de 36 volts. L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 Dual Battery Set fait partie de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et s'illustre par sa puissance d'aspiration impressionnante et sa grande liberté de mouvement. L'appareil, le flexible d'aspiration de 2,2 mètres et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis et éliminent les saletés humides, fines ou grossières en un tour de main. Cet aspirateur est doté d'une cuve en plastique de 20 litres résistante aux chocs, de sachets filtres en non-tissé et d'un filtre plissé plat adapté à l'aspiration d'eau et de poussières en continu, sans avoir à changer de filtre. Grâce à sa technologie de retrait brevetée, le filtre se démonte en quelques secondes pour être nettoyé, sans contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie montre toute son utilité. Le rangement du flexible d'aspiration est possible avec un encombrement minimal et en toute sécurité en l'accrochant sur la tête de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les autres caractéristiques, on trouve la poignée de transport ergonomique ainsi que le système de verrouillage « Pull & Push » pour une ouverture et une fermeture faciles de la cuve. 2 batteries Kärcher Battery Power 18 V et un chargeur sont inclus.
Caractéristiques et avantages
18 V + 18 V = 36 V de puissancePuissant moteur de 36 V alimenté par deux batteries lithium-ion de 18 V. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. L'aspirateur eau et poussières sans fil avec la plus grande puissance d'aspiration au sein de la gamme Kärcher Home & Garden.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Rangement pratique des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|380
|Puissance d’aspiration (W)
|100
|Dépression (mbar)
|max. 150
|Débit d'air (l/s)
|max. 32
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 28 (5,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|143
|Courant de charge (A)
|2,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|6,6
|Poids emballage inclus (kg)
|12,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|385 x 411 x 526
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (2 pièces)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (2 pièces)
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Écran intelligent: intégration à la batterie
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Terrasses
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Abri de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Garage
- Cave
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées WD 4-18 Dual Battery Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.