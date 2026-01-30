Aspirer sans limites : alimenté par 2 batteries de 18 volts et un puissant moteur de 36 volts. L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 4-18 Dual Battery Set fait partie de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et s'illustre par sa puissance d'aspiration impressionnante et sa grande liberté de mouvement. L'appareil, le flexible d'aspiration de 2,2 mètres et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis et éliminent les saletés humides, fines ou grossières en un tour de main. Cet aspirateur est doté d'une cuve en plastique de 20 litres résistante aux chocs, de sachets filtres en non-tissé et d'un filtre plissé plat adapté à l'aspiration d'eau et de poussières en continu, sans avoir à changer de filtre. Grâce à sa technologie de retrait brevetée, le filtre se démonte en quelques secondes pour être nettoyé, sans contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie montre toute son utilité. Le rangement du flexible d'aspiration est possible avec un encombrement minimal et en toute sécurité en l'accrochant sur la tête de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les autres caractéristiques, on trouve la poignée de transport ergonomique ainsi que le système de verrouillage « Pull & Push » pour une ouverture et une fermeture faciles de la cuve. 2 batteries Kärcher Battery Power 18 V et un chargeur sont inclus.