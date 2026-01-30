De draadloze WD 2-18 nat- en droogzuiger werkt op het 18 V Kärcher Battery Power accuplatform en biedt maximale flexibiliteit, compact design en bewegingsvrijheid. Het apparaat combineert een 1,8 meter lange zuigslang, clips vloermondstuk en verwijdert in een mum van tijd nat, fijn of grof vuil. Het apparaat is ook uitgerust met een robuuste en schokbestendige 12 liter kunststof container en een vliesfilterstofzak. De opbergruimte voor de zuigslang is ruimtebesparend; hang hem gewoon aan de kop van het apparaat. Verdere kenmerken zijn de praktische blaasfunctie voor ruimtes waar stofzuigen niet mogelijk is, het opbergvak voor gereedschap en kleine voorwerpen, de draaischakelaar om het apparaat gemakkelijk aan en uit te zetten, de ergonomisch gevormde draaggreep en de "Pull & Push" vergrendelingssysteem waarmee de container gemakkelijk kan worden geopend en gesloten. Door de parkeerpositie op de bumper kunnen de buizen en het vloermondstuk ook snel en gemakkelijk worden opgeborgen tijdens een korte pauze van het werk. Batterij en lader zijn niet ingebrepen in deze versie.