De nat- en droogzuiger die een stap verder gaat – de limited edition zwarte WD 4 S Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog niveau van gemak. De WD 4 S Go!Further, inclusief autozuigmond en zuigborstelset, is extreem krachtig en energiezuinig met 1.100 watt: het apparaat, de zuigslang en de vloerzuigmond met clips van de WD 4 S Go!Further nat- en droogzuiger zijn optimaal op elkaar afgestemd voor de beste reinigingsresultaten. Het apparaat wordt geleverd met een robuust en slagvast roestvrijstalen reservoir van 20 liter, een kabel van 5 meter, een zuigslang van 2,2 meter, een vloerzuigmond met clips, een vlakfilter en een vliesfilterzak. Dankzij gepatenteerde technologie kan het filter in de nat- en droogzuiger eenvoudig en snel in enkele seconden worden verwijderd voor een grondige reiniging – zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, helpt de extra blaasfunctie. Door de afneembare handgreep kunnen accessoires rechtstreeks op de zuigslang worden bevestigd. De slang kan compact op de kop van het apparaat worden opgeborgen. Ook de buizen en de vloerzuigmond kunnensnel en handig op de bumper worden geparkeerd.