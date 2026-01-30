Nat-en droogzuiger WD 4 S Go!Further
De WD 4 S Go!Further is een limited edition zwarte nat- en droogzuiger gemaakt van 35% gerecycled plastic¹⁾ en voorzien van exclusieve accessoires zoals de autozuigmond.
De nat- en droogzuiger die een stap verder gaat – de limited edition zwarte WD 4 S Go!Further, gemaakt van 35 procent gerecycled plastic¹⁾ met exclusieve accessoires, biedt de beste reinigingsresultaten en een hoog niveau van gemak. De WD 4 S Go!Further, inclusief autozuigmond en zuigborstelset, is extreem krachtig en energiezuinig met 1.100 watt: het apparaat, de zuigslang en de vloerzuigmond met clips van de WD 4 S Go!Further nat- en droogzuiger zijn optimaal op elkaar afgestemd voor de beste reinigingsresultaten. Het apparaat wordt geleverd met een robuust en slagvast roestvrijstalen reservoir van 20 liter, een kabel van 5 meter, een zuigslang van 2,2 meter, een vloerzuigmond met clips, een vlakfilter en een vliesfilterzak. Dankzij gepatenteerde technologie kan het filter in de nat- en droogzuiger eenvoudig en snel in enkele seconden worden verwijderd voor een grondige reiniging – zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, helpt de extra blaasfunctie. Door de afneembare handgreep kunnen accessoires rechtstreeks op de zuigslang worden bevestigd. De slang kan compact op de kop van het apparaat worden opgeborgen. Ook de buizen en de vloerzuigmond kunnensnel en handig op de bumper worden geparkeerd.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
DuurzaamheidskenmerkenOntwerp met 35% gerecycled plastic¹⁾. Verpakking gemaakt van ten minste 80% gerecycled papier. De verpakking bevat plastic zakken die zijn gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal²⁾.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak met handig vergrendelsysteem
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Zuigvermogen (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit van de tank (l)
|20
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop zwart Container Roestvrij staal Bumper zwart
|Stroomkabel (m)
|5
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. / ²⁾ Met betrekking tot de verpakking in de doos.
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Autozuigmond
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Wageninterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Vloeistoffen
- Inkomhal
- Hobbykamer
Toebehoren
Onderdelen WD 4 S Go!Further
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.