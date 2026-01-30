L'aspirateur eau et poussière qui va encore plus loin : le WD 4 S Go!Further noir, disponible en édition limitée, fabriqué à partir de 35 % de plastique recyclé¹⁾ et doté d'accessoires exclusifs, offre les meilleurs résultats de nettoyage et un confort élevé. Le WD 4 S Go!Further, livré avec un suceur voiture et un kit de brosses d'aspiration, est très puissant et économe en énergie avec ses 1100 watts : dans le cas de l'aspirateur eau et poussières WD 4 S Go!Further, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis pour un résultat de nettoyage optimal. L'appareil possède une cuve en acier inoxydable de 20 litres robuste et résistante aux chocs et est équipé d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur pour sol à attache, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Grâce à son système breveté, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être démonté facilement et rapidement pour un nettoyage en profondeur, sans aucun contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie supplémentaire montre toute son utilité. La poignée amovible permet de fixerles accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Pour gagner de la place, le flexible peut être rangé sur le dessus de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs.