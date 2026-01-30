Draadloze multifunctionele alleszuiger WD 2-18 Battery Set V-12/18
De draadloze WD 2-18 nat- en droogzuiger wordt geleverd met een 12 liter kunststof opvangbak, 1,8 meter zuigslang en blaasfunctie. In deze versie inbegrepen: 18V batterij en snellader.
Geen kabel. Geen grenzen: de draadloze WD 2-18 nat- en droogzuiger werkt op het 18 V Kärcher Battery Power-accuplatform en biedt maximale flexibiliteit, een compact design en ultieme bewegingsvrijheid. Het apparaat combineert een 1,8 meter lange zuigslang en clips vloermondstuk en verwijdert in een mum van tijd nat-, fijn- of grof vuil. Het apparaat is ook uitgerust met een robuuste kunststof container van 12 liter en een vliesfilterzak. De opbergruimte voor de zuigslang is ruimtebesparend; hang hem gewoon aan de kop van het apparaat. Verdere kenmerken zijn de praktische blaasfunctie voor ruimtes waar stofzuigen niet mogelijk is, het opbergvak voor gereedschap en kleine voorwerpen, de draaischakelaar om het apparaat gemakkelijk aan en uit te zetten, de ergonomisch gevormde draaggreep en de "Pull & Push" vergrendelingssysteem waarmee de container gemakkelijk kan worden geopend en gesloten. Door de parkeerpositie op de bumper kunnen de buizen en het vloermondstuk ook snel en gemakkelijk worden opgeborgen tijdens een korte pauze van het werk. In deze versie inbegrepen: 18V-2,5Ah batterij en snellader.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterijMaakt het mogelijk om zonder stroomvoorziening te werken en daardoor een maximale bewegingsvrijheid te bereiken. Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten in het 18 V Kärcher batterijplatform.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. Compacte apparaatopslag.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestelDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- Zorgt voor een handig vervoer van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|270
|Zuigvermogen (W)
|70
|Vacuüm (mbar)
|max. 105
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 28
|Capaciteit van de tank (l)
|12
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 10 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|70
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|349 x 328 x 400
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Lengte zuigslang: 1.8 m
- Type zuigslang: Met rechte handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
- Schuimstoffen filter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de batterij
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Inklapbare handgreep
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Hobbykamer
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Tuinhuis
- Wageninterieur
- Vloeistoffen
- Garage
- Kelder
- Inkomhal
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen WD 2-18 Battery Set V-12/18
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.