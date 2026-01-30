Aspirateur eau et poussières à batterie WD 2-18 Battery Set
L'aspirateur eau et poussières sans fil WD 2-18 Battery Set est fourni avec une cuve en plastique de 12 l, un flexible d'aspiration de 1,8 m ainsi qu'une fonction de soufflerie et fait partie de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Sans fil. Sans limites : l'aspirateur eau et poussières fonctionnant sur batterie WD 2-18 Battery Set utilise la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et se distingue par son niveau de flexibilité maximal, son format compact et sa liberté de mouvement. L'appareil, le flexible d'aspiration de 1,8 mètre et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis et éliminent les saletés humides, fines ou grossières en un tour de main. En outre, l'appareil est équipé d'une cuve en plastique de 12 litres robuste ainsi que d'un sachet filtre en non-tissé. Le rangement du flexible d'aspiration est possible avec un encombrement minimal et en toute sécurité en l'accrochant sur la tête de l'appareil. Parmi les autres équipements, on trouve la fonction de soufflerie pratique pour les endroits où il n'est pas possible d'aspirer, la surface de rangement pour les outils et les petites pièces, le bouton rotatif pour une mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil, la poignée de transport ergonomique ainsi que le système de verrouillage « Pull & Push » pour ouvrir et fermer facilement la cuve. Lors des pauses, les tubes et le suceur pour sol peuvent également être entreposés rapidement et en tout confort grâce à la position de stationnement prévue sur le pare-chocs. La fourniture inclut la batterie Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah et un chargeur.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 VPermet de travailler sans raccordement au secteur, pour une liberté de mouvement maximale. Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Rangement pratique des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement compact.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis ou les clous.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|270
|Puissance d’aspiration (W)
|70
|Dépression (mbar)
|max. 105
|Débit d'air (l/s)
|max. 28
|Taille de la cuve (l)
|12
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 10 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,7
|Poids emballage inclus (kg)
|6,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|349 x 328 x 400
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Longueur flexible d'aspiration: 1.8 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée droite
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
- Filtre en mousse: 1 Pièce(s)
Équipement
- Écran intelligent: intégration à la batterie
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement
- Poignée de transport rabattable
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Salle de loisirs
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Abri de jardin
- Intérieur des véhicules
- Liquides
- Garage
- Cave
- Entrée
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées WD 2-18 Battery Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.