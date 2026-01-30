Innovatief, comfortabel, krachtig – de WD 7 Control P S 30/6/35/T met Kärcher FILT!elligence™ – het intelligente filtercontrolesysteem. Verlichte leds informeren je wanneer reiniging of vervanging van zowel de filterzak als het filter vereist is. En dankzij de gepatenteerde techniek voor filterverwijdering kan het vlakfilter worden vervangen zonder in contact te hoeven komen met vuil, voor absolute reinheid en hygiëne. De innovatieve 2-in-1 afstandsbediening stelt je in staat om het apparaat te starten en te stoppen via een Bluetooth-afstandsbediening voor extra gemak. Wat hem onderscheidt? Bij het werken met accugereedschap activeert de stofzuiger zichzelf dankzij de automatische vibratiedetectie. Maar de WD 7 Control is ook de perfecte partner voor elektrisch gereedschap met snoer dankzij het geïntegreerde stopcontact. Bovendien kan de zuigkracht traploos worden geregeld met de Power Control-functie. Met een royaal roestvrijstalen reservoir van 30 liter, een kabel van 6 meter en een extra lange zuigslang van 3,5 meter biedt de WD 7 Control P S maximale capaciteit en bereik.