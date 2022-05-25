De WD 5 P V-25/5/22 nat- en droogzuiger levert perfecte reinigingsresultaten bij elk type vuil – droog of nat, fijn of grof – met een stroomverbruik van slechts 1100 watt. De stofzuiger is uitgerust met een kunststof container van 25 liter, een 5 meter lange kabel, een zuigslang van 2,2 meter, een vloermondstuk, een vlakfilter en een vliesfilterzak. Dankzij het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar kunnen elektrisch gereedschap zoals zaag- of schuurmachines worden aangesloten, waarbij het vuil meteen wordt opgezogen. Met de draaiknop stel je de zuigkracht eenvoudig in. Dankzij de gepatenteerde filterverwijdertechnologie is het vlakfilter in enkele seconden te verwijderen zonder contact met het vuil. De filterreinigingsknop herstelt efficiënt het zuigvermogen. De afneembare handgreep met antistatische bescherming maakt het mogelijk accessoires direct op de zuigslang aan te sluiten. Voor ruimtebesparende opslag kan de slang op de kop van het toestel worden bevestigd. De parkeerstand op de bumper maakt het snel en handig opbergen van buizen en vloermondstuk mogelijk tijdens korte pauzes.