Nat-en droogzuiger WD 5 P V-25/5/22
Uitstekende zuigkracht en efficiëntie: de WD 5 P V-25/5/22 met 25L kunststof container, stroomaansluiting, 5 m kabel en 2,2 m zuigslang is ideaal voor elke schoonmaakklus.
De WD 5 P V-25/5/22 nat- en droogzuiger levert perfecte reinigingsresultaten bij elk type vuil – droog of nat, fijn of grof – met een stroomverbruik van slechts 1100 watt. De stofzuiger is uitgerust met een kunststof container van 25 liter, een 5 meter lange kabel, een zuigslang van 2,2 meter, een vloermondstuk, een vlakfilter en een vliesfilterzak. Dankzij het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar kunnen elektrisch gereedschap zoals zaag- of schuurmachines worden aangesloten, waarbij het vuil meteen wordt opgezogen. Met de draaiknop stel je de zuigkracht eenvoudig in. Dankzij de gepatenteerde filterverwijdertechnologie is het vlakfilter in enkele seconden te verwijderen zonder contact met het vuil. De filterreinigingsknop herstelt efficiënt het zuigvermogen. De afneembare handgreep met antistatische bescherming maakt het mogelijk accessoires direct op de zuigslang aan te sluiten. Voor ruimtebesparende opslag kan de slang op de kop van het toestel worden bevestigd. De parkeerstand op de bumper maakt het snel en handig opbergen van buizen en vloermondstuk mogelijk tijdens korte pauzes.
Kenmerken en voordelen
Stekker met automatische aan/uit controle voor toepassingen met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat bij schaven, zagen of schuren wordt onmiddellijk opgezogen. De stofzuiger wordt automatisch aan- en uitgezet via het elektrisch gereedschap.
Schitterende filterreinigingKrachtige luchtstoten duwen het vuil van de filter naar het vuilreservoir met één druk op de knop. De zuigkracht wordt snel hersteld.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Nominaal ingangsvermogen geïntegreerde aansluiting (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigvermogen (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit van de tank (l)
|25
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|418 x 382 x 653
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Omschakelbaar
- Plintenzuigmond
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Handige 3-in-1 draaggreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Wageninterieur
- Garage
- Terrassen
- Vloeistoffen
- Kelder
- Hobbykamer
- Inkomhal
Toebehoren
Onderdelen WD 5 P V-25/5/22
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.