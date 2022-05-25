Avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 100 watts, l'aspirateur eau et poussières WD 5 P V-25/5/22 permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines et grossières. Le WD 5 P V-25/5/22 est équipé d'une cuve en plastique de 25 litres, d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. La prise intégrée avec fonction marche/arrêt automatique permet de connecter des outils électroportatifs. Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. Le bouton rotatif permet de régler la puissance d'aspiration selon les besoins. Grâce à sa technologie brevetée d'enlèvement, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être retiré facilement, en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. Le filtre se débouche sur simple pression d'un bouton et l'appareil retrouve toute sa puissance d'aspiration. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Ce dernier offre un rangement peu encombrant grâce à la fixation du flexible sur la tête de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent également être entreposés rapidement et confortablement lors des pauses grâce à la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.