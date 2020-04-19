Nat-en droogzuiger WD 3 P V-19/4/20
Efficiëntie ontmoet kracht: de krachtige WD 3 P V-19/4/20 valt op door de 19 l kunststof container, stroomaansluiting voor elektrisch gereedschap, 4 m kabel en 2 m zuigslang.
De WD 3 P V-19/4/20 is krachtig en energiezuinig met een stroomverbruik van slechts 1000 W. De machine, de zuigslang en de vloerzuigmond zijn perfect op elkaar afgestemd – voor de beste schoonmaakresultaten op droog, nat, fijn of grof vuil. De nat- en droogzuiger valt op door zijn compacte ontwerp en robuuste 19 l kunststof container, 4 m kabel, 2 m zuigslang en fleecefilterzak. Dankzij het eendelige cartridgefilter is het mogelijk om zowel nat als droog vuil op te zuigen zonder het filter te vervangen. Via de geïntegreerde stroomaansluiting met automatische aan/uit-schakelaar kunnen elektrische gereedschappen zoals zagen of slijpers worden aangesloten, en het ontstane vuil kan direct worden opgezogen. De blaasfunctie is handig voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken. De slang wordt op de machinekop opgehangen, waardoor ruimte wordt bespaard. Het kabel kan worden opgerold op de kabelhaak, de buizen en vloerzuigmonden worden opgeborgen aan de bumper. Het "Pull & Push"-sluitsysteem maakt het eenvoudig om de container te openen en te sluiten. Accessoires kunnen ook direct op de zuigslang worden aangesloten. Het draaghandvat heeft een ergonomisch ontwerp.
Kenmerken en voordelen
Stekker met automatische aan/uit controle voor toepassingen met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat bij schaven, zagen of schuren wordt onmiddellijk opgezogen. De stofzuiger wordt automatisch aan- en uitgezet via het elektrisch gereedschap.
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Nominaal ingangsvermogen geïntegreerde aansluiting (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigvermogen (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit van de tank (l)
|19
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|349 x 328 x 528
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Werkplaats
- Terrassen
- Wageninterieur
- Garage
- Kelder
- Vloeistoffen
- Inkomhal
- Hobbykamer
Toebehoren
Onderdelen WD 3 P V-19/4/20
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.