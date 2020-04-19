De WD 3 P V-19/4/20 is krachtig en energiezuinig met een stroomverbruik van slechts 1000 W. De machine, de zuigslang en de vloerzuigmond zijn perfect op elkaar afgestemd – voor de beste schoonmaakresultaten op droog, nat, fijn of grof vuil. De nat- en droogzuiger valt op door zijn compacte ontwerp en robuuste 19 l kunststof container, 4 m kabel, 2 m zuigslang en fleecefilterzak. Dankzij het eendelige cartridgefilter is het mogelijk om zowel nat als droog vuil op te zuigen zonder het filter te vervangen. Via de geïntegreerde stroomaansluiting met automatische aan/uit-schakelaar kunnen elektrische gereedschappen zoals zagen of slijpers worden aangesloten, en het ontstane vuil kan direct worden opgezogen. De blaasfunctie is handig voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken. De slang wordt op de machinekop opgehangen, waardoor ruimte wordt bespaard. Het kabel kan worden opgerold op de kabelhaak, de buizen en vloerzuigmonden worden opgeborgen aan de bumper. Het "Pull & Push"-sluitsysteem maakt het eenvoudig om de container te openen en te sluiten. Accessoires kunnen ook direct op de zuigslang worden aangesloten. Het draaghandvat heeft een ergonomisch ontwerp.