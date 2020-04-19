Aspirateur eau et poussières WD 3 P V-19/4/20
Efficacité et puissance : le modèle ultra puissant Le WD 3 P V-19/4/20 se distingue par une cuve en plastique de 19 litres, une prise électrique pour outils électroportatifs, un câble de 4 mètres et un flexible d'aspiration de 2 mètres.
Le WD 3 P V-19/4/20 allie aspiration puissante et efficacité énergétique avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 watts. En outre, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à clips sont parfaitement assortis et permettent ainsi d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Cet aspirateur eau et poussières se distingue par son format compact, une cuve en plastique robuste de 19 litres, un câble de 4 mètres, un flexible d'aspiration de 2 mètres et un sachet filtre en non-tissé. Grâce au filtre à cartouche monobloc, il est possible d'aspirer les saletés aussi bien humides que sèches sans devoir changer de filtre. La prise intégrée avec fonction marche/arrêt automatique permet de connecter des outils électroportatifs, tels que des scies ou des meuleuses, et d'aspirer directement la poussière lors des travaux. La fonction de soufflerie s'avère utile lors du nettoyage des endroits difficiles d'accès. Le rangement du flexible s'effectue avec un encombrement minimal en l'accrochant sur la tête de l'appareil. Le câble peut être suspendu au crochet pour câble, les tubes et suceurs pour sol sur le pare-chocs. Le système de verrouillage « Pull & Push » permet d'ouvrir et de fermer la cuve en toute simplicité. Les accessoires se fixent également directement sur le flexible d'aspiration. La poignée de transport est ergonomique.
Caractéristiques et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Filtre à cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis et les clous.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance nominale absorbée prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 2100
|Puissance d’aspiration (W)
|230
|Dépression (mbar)
|max. 230
|Débit d'air (l/s)
|max. 45
|Taille de la cuve (l)
|19
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|5,1
|Poids emballage inclus (kg)
|7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|349 x 328 x 528
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre à cartouche: Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Piéces détachées WD 3 P V-19/4/20
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.