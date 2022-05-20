Super krachtig en energiezuinig met 1000 W: het apparaat, de zuigslang en de clips-vloerzuigmond van de WD 4 S V-20/5/22 nat-/droogzuiger zijn optimaal op elkaar afgestemd voor de beste reinigingsresultaten. Nat, droog, fijn of grof vuil wordt non-stop verwijderd zonder het filter te hoeven vervangen. Het apparaat wordt geleverd met een robuust en slagvast RVS reservoir van 20 liter, 5 meter kabel, 2,2 meter zuigslang, clips vloermondstuk, vlakfilter en een vliesfilterzak. Dankzij gepatenteerde technologie kan het filter in de nat- en droogzuiger binnen enkele seconden eenvoudig en snel worden verwijderd voor een grondige reiniging – zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, helpt de extra blaasfunctie. Dankzij de afneembare handgreep kunnen accessoires direct aan de zuigslang worden bevestigd. De slang kan compact op de apparaatkop worden opgeborgen. Ook de buizen en het vloermondstuk parkeer je snel en handig op het apparaat. Andere voordelen zijn het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container, evenals een ergonomisch gevormde draaggreep voor het gemakkelijk transporteren van de stofzuiger.