Nat-en droogzuiger WD 4 S V-20/5/22
Superkrachtige en energiezuinige nat-/droogzuiger met 20 l RVS opvangbak, handig vlakfilter, 5m kabel, 2,2 m zuigslang en blaasfunctie.
Super krachtig en energiezuinig met 1000 W: het apparaat, de zuigslang en de clips-vloerzuigmond van de WD 4 S V-20/5/22 nat-/droogzuiger zijn optimaal op elkaar afgestemd voor de beste reinigingsresultaten. Nat, droog, fijn of grof vuil wordt non-stop verwijderd zonder het filter te hoeven vervangen. Het apparaat wordt geleverd met een robuust en slagvast RVS reservoir van 20 liter, 5 meter kabel, 2,2 meter zuigslang, clips vloermondstuk, vlakfilter en een vliesfilterzak. Dankzij gepatenteerde technologie kan het filter in de nat- en droogzuiger binnen enkele seconden eenvoudig en snel worden verwijderd voor een grondige reiniging – zonder in contact te komen met vuil. Waar stofzuigen niet mogelijk is, helpt de extra blaasfunctie. Dankzij de afneembare handgreep kunnen accessoires direct aan de zuigslang worden bevestigd. De slang kan compact op de apparaatkop worden opgeborgen. Ook de buizen en het vloermondstuk parkeer je snel en handig op het apparaat. Andere voordelen zijn het "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de container, evenals een ergonomisch gevormde draaggreep voor het gemakkelijk transporteren van de stofzuiger.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestelDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Vliesfilterzak met handig vergrendelsysteem
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze vuilverwijdering, bijvoorbeeld van een grindbed.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1100
|Zuigvermogen (W)
|240
|Vacuüm (mbar)
|max. 240
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 55
|Capaciteit van de tank (l)
|20
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|7,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|384 x 365 x 524
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Wageninterieur
- Garage
- Werkplaats
- Kelder
- Vloeistoffen
- Inkomhal
- Hobbykamer
Onderdelen WD 4 S V-20/5/22
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.