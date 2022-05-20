Aspiration ultra puissante et efficacité énergétique avec 1 100 W : dans le cas de l'aspirateur eau et poussières WD 4 S V-20/5/22, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis pour un résultat de nettoyage optimal. Les saletés humides, sèches, fines ou grossières sont éliminées en continu, sans remplacement du filtre. L'appareil possède une cuve en acier inoxydable de 20 l robuste et résistante aux chocs et est équipé d'un câble de 5 m, d'un flexible d'aspiration de 2,2 m, d'un suceur pour sol à attache, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Grâce à sa technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être démonté facilement et rapidement pour un nettoyage en profondeur, sans aucun contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie supplémentaire montre toute son utilité. La poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Pour gagner de la place, le flexible peut être rangé sur la tête de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les autres avantages, on trouve le système de verrouillage « Pull & Push », qui permet d'ouvrir et de fermer facilement la cuve, ainsi qu'une poignée de transport ergonomique pour un transport confortable de l'aspirateur.