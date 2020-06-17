Nat-en droogzuiger WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
De WD 3 S V-17/6/20 Car is super krachtig en gemaakt voor grondige reiniging van het interieur van het voertuig dankzij de uitrusting met speciale auto accessoires.
De nat- en droogzuiger WD 3 S V-17/6/20 Car is super krachtig, energiezuinig en compact – met slechts 1000 W stroomverbruik. Het apparaat beschikt verder over een autozuigmond, extra lange spleetzuigmond en zuigborstel met zachte en harde haren. Of het nu gaat om gevoelige oppervlakken zoals het dashboard, sterk vervuilde gebieden zoals de voetenruimte, grote gebieden zoals de bagageruimte of smalle ruimtes tussen de stoelen: dankzij speciale borstels en mondstukken kan elk gebied in het voertuig zonder problemen grondig worden gereinigd. Door de afneembare handgreep kunnen de borstels en mondstukken rechtstreeks op de zuigslang worden aangesloten. Verder is het toestel uitgerust met een robuuste en roestvrijstalen container van 17 l, 6m stroomkabel en 2m zuigslang met afneembare handgreep, Clips-vloerzuigmond, spleetzuigmond, patroonfilter en vliesfilterzak. De patroonfilter maakt het mogelijk om droog en nat vuil op te zuigen zonder filtervervanging. Andere kenmerken: opbergmogelijkheid op de kop van het apparaat, praktische blaasfunctie, "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container en een ergonomisch gevormde draagbeugel.
Kenmerken en voordelen
Speciale toebehoren voor reiniging van het interieur van auto'sVoor de beste reinigingsresultaten op kwetsbare oppervlakken, grote oppervlakken en in smalle spleten. Voor optimale verwijdering van fijn en hardnekkig vuil.
Verwijderbare handgreepVerschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten. Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|230
|Vacuüm (mbar)
|max. 230
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 45
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|353 x 328 x 493
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Verwijderbare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Extra lange plintenzuigmond (350 mm)
- Autozuigmond
- Zuigborstel met zachte borstelharen
- Zuigborstel met harde borstelharen
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Koffer van de auto
- Autozetels
- Achterbank
- Voetmatten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Dashboard van de wagen
- Centrale console
- Terrassen
- Kelder
- Vloeistoffen
Toebehoren
Onderdelen WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.