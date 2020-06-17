De nat- en droogzuiger WD 3 S V-17/6/20 Car is super krachtig, energiezuinig en compact – met slechts 1000 W stroomverbruik. Het apparaat beschikt verder over een autozuigmond, extra lange spleetzuigmond en zuigborstel met zachte en harde haren. Of het nu gaat om gevoelige oppervlakken zoals het dashboard, sterk vervuilde gebieden zoals de voetenruimte, grote gebieden zoals de bagageruimte of smalle ruimtes tussen de stoelen: dankzij speciale borstels en mondstukken kan elk gebied in het voertuig zonder problemen grondig worden gereinigd. Door de afneembare handgreep kunnen de borstels en mondstukken rechtstreeks op de zuigslang worden aangesloten. Verder is het toestel uitgerust met een robuuste en roestvrijstalen container van 17 l, 6m stroomkabel en 2m zuigslang met afneembare handgreep, Clips-vloerzuigmond, spleetzuigmond, patroonfilter en vliesfilterzak. De patroonfilter maakt het mogelijk om droog en nat vuil op te zuigen zonder filtervervanging. Andere kenmerken: opbergmogelijkheid op de kop van het apparaat, praktische blaasfunctie, "Pull & Push"-vergrendelingssysteem voor eenvoudig openen en sluiten van de container en een ergonomisch gevormde draagbeugel.