Ultrakrachtige zuigkracht en uitstekende energie-efficiëntie: de WD 6 PS V-30/6/22/T nat- en droogzuiger heeft een roestvrijstalen container van 30l, een 6m lange stroomkabel en een 2,2m lange zuigslang. De aftapschroef kan worden gebruikt om opgezogen vloeistoffen gemakkelijk weg te laten vloeien. Elektrisch gereedschap zoals zagen of schuurmachines kunnen worden aangesloten via het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar. Het vuil wordt door afzuiging direct verwijderd. Met de draaischakelaar kan de gebruiker de zuigkracht traploos aanpassen aan zijn behoeften. De vlakfilter kan worden verwijderd door de filterbox te openen, zonder in contact te komen met vuil. Bovendien kan de filter snel en eenvoudig worden gereinigd door op de filterreinigingsknop te drukken, waardoor de zuigkracht wordt hersteld. De blaasfunctie is handig bij het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals spleten. Door de afneembare handgreep met elektrostatische bescherming kunnen accessoires direct op de zuigslang worden aangesloten. Bijkomende voordelen: de zuigslang kan compact worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen en de parkeerpositie voor het vloermondstuk.