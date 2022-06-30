Nat-en droogzuiger WD 6 P S V-30/6/22/T
De WD 6 PS V-30/6/22/T nat- en droogzuiger met een roestvrijstalen reservoir van 30 liter, 6m stroomkabel, zuigslang van 2,2m en geïntegreerd stopcontact voor elektrisch gereedschap.
Ultrakrachtige zuigkracht en uitstekende energie-efficiëntie: de WD 6 PS V-30/6/22/T nat- en droogzuiger heeft een roestvrijstalen container van 30l, een 6m lange stroomkabel en een 2,2m lange zuigslang. De aftapschroef kan worden gebruikt om opgezogen vloeistoffen gemakkelijk weg te laten vloeien. Elektrisch gereedschap zoals zagen of schuurmachines kunnen worden aangesloten via het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar. Het vuil wordt door afzuiging direct verwijderd. Met de draaischakelaar kan de gebruiker de zuigkracht traploos aanpassen aan zijn behoeften. De vlakfilter kan worden verwijderd door de filterbox te openen, zonder in contact te komen met vuil. Bovendien kan de filter snel en eenvoudig worden gereinigd door op de filterreinigingsknop te drukken, waardoor de zuigkracht wordt hersteld. De blaasfunctie is handig bij het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals spleten. Door de afneembare handgreep met elektrostatische bescherming kunnen accessoires direct op de zuigslang worden aangesloten. Bijkomende voordelen: de zuigslang kan compact worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen en de parkeerpositie voor het vloermondstuk.
Kenmerken en voordelen
Stekker met automatische aan/uit controle voor toepassingen met elektrisch gereedschapVuil dat ontstaat bij schaven, zagen of schuren wordt onmiddellijk opgezogen. De stofzuiger wordt automatisch aan- en uitgezet via het elektrisch gereedschap.
Schitterende filterreinigingKrachtige luchtstoten duwen het vuil van de filter naar het vuilreservoir met één druk op de knop. De zuigkracht wordt snel hersteld.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparing bij het verwijderen van grote hoeveelheden water.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
- Zachte reiniging van delicate oppervlakken of ingewikkelde voorwerpen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1300
|Nominaal ingangsvermogen geïntegreerde aansluiting (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigvermogen (W)
|300
|Vacuüm (mbar)
|max. 280
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 75
|Capaciteit van de tank (l)
|30
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|6
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|9,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|418 x 382 x 693
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Nat- en droog vloerzuigmond: Omschakelbaar
- Plintenzuigmond
- Flexibele zuigslang: 1 m, 35 mm
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Handige 3-in-1 draaggreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Wageninterieur
- Garage
- Terrassen
- Vloeistoffen
- Kelder
- Hobbykamer
- Inkomhal
Toebehoren
Onderdelen WD 6 P S V-30/6/22/T
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.