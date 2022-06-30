Aspirateur eau et poussières WD 6 P S V-30/6/22/T
Le WD 6 P S V-30/6/22/T allie aspiration ultra puissante et efficacité énergétique. Avec cuve en acier inoxydable de 30 l, filtre plissé plat, qui se nettoie par simple pression sur un bouton, fonction de soufflerie et prise intégrée.
Aspiration ultra puissante et efficacité énergétique avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 300 watts : l'aspirateur eau et poussières WD 6 P S V-30/6/22/T dispose d'une cuve en acier inoxydable de 30 l, d'un câble de 6 m et d'un flexible d'aspiration de 2,2 m. Le bouchon de vidange garantit une évacuation facile des liquides aspirés. Sa prise intégrée avec fonction marche/arrêt automatique permet de connecter des outils électroportatifs tels que des scies ou des meuleuses. La saleté générée est directement aspirée. Grâce au bouton rotatif, la puissance d'aspiration peut être réglée en fonction des besoins. Le retrait du filtre plissé plat se fait sans aucun contact avec la saleté en dépliant la cassette filtrante. Par ailleurs, un nettoyage efficace du filtre est possible en actionnant le bouton de décolmatage qui permet de rétablir facilement la puissance d'aspiration. La fonction de soufflerie permet de nettoyer des objets fragiles. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration, ce qui s'avère particulièrement utile pour aspirer les poussières fines. Autres points forts : le rangement peu encombrant du flexible d'aspiration qui s'accroche des deux côtés de la tête de l'appareil ainsi que la position de stationnement du suceur pour sol.
Caractéristiques et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Bouchon de vidange
- Évacuation rapide et efficace de grandes quantités d'eau.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1300
|Puissance nominale absorbée prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 2100
|Puissance d’aspiration (W)
|300
|Dépression (mbar)
|max. 280
|Débit d'air (l/s)
|max. 75
|Taille de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|9,3
|Poids emballage inclus (kg)
|13,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|418 x 382 x 693
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Suceur eau/poussières: Commutable
- Suceur pour fentes
- Flexible d'aspiration: 1 m, 35 mm
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3 en 1 confortable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Bouchon de vidange
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 5 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée
Accessoires
Piéces détachées WD 6 P S V-30/6/22/T
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.