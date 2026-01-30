Récupérateur de poussières de perçage
Le collecteur de poussières de perçage permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les murs et plafonds courants. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.
Au lieu de vous échiner à balayer ou à aspirer après coup, éliminez la poussière de perçage à la source, c'est-à-dire directement au niveau du trou. Peu importe qu'il s'agisse de percer le mur ou le plafond, que ce soit dans du carrelage, du papier peint, du crépis, de la pierre, du béton ou du bois : grâce à son système à 2 compartiments et à son joint en caoutchouc mousse, cet accessoire pour les aspirateurs eau et poussières WD 1 à 7 et les injecteurs-extracteurs SE 4 à 6 Kärcher Home & Garden tient sur tous les supports courants. Le tout sans avoir à faire appel à une 2e personne : en effet, vous pouvez ainsi facilement percer seul tout en aspirant proprement la poussière de perçage. Notre collecteur de poussières de perçage convient à toutes les perceuses courantes équipées de forets jusqu'à 15 millimètres.
Caractéristiques et avantages
Pour un perçage sans poussières ni restes
Le collecteur de poussières de perçage fonctionne de façon fiable sur tous les murs et les plafonds communs
Percer au-dessus de votre tête est plus simple que jamais
Percer et aspirer les poussières sans aide de personne d'autre : simple !
Opération simple – raccorder le flexible d'aspiration, mettez l'aspirateur en marche, placez l'accessoire à l'endroit désiré, et commencez à percer
En appuyant sur l'interrupteur jaune, la position du collecteur de poussière de ponçage peut être facilement changée sans avoir à éteindre l'aspirateur
Pour les perceuses avec une taille de foret jusqu'à 15 millimètres
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden
Adapté à tous les injecteurs-extracteurs Kärcher des gammes d'appareils SE 4, SE 5 et SE 6
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|207 x 106 x 117
Domaines d'utilisation
- Petits carreaux
- Papier peint
- Plâtre
- Bois
- Pierre
- Béton