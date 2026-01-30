Récupérateur de poussières de perçage

Au lieu de vous échiner à balayer ou à aspirer après coup, éliminez la poussière de perçage à la source, c'est-à-dire directement au niveau du trou. Peu importe qu'il s'agisse de percer le mur ou le plafond, que ce soit dans du carrelage, du papier peint, du crépis, de la pierre, du béton ou du bois : grâce à son système à 2 compartiments et à son joint en caoutchouc mousse, cet accessoire pour les aspirateurs eau et poussières WD 1 à 7 et les injecteurs-extracteurs SE 4 à 6 Kärcher Home & Garden tient sur tous les supports courants. Le tout sans avoir à faire appel à une 2e personne : en effet, vous pouvez ainsi facilement percer seul tout en aspirant proprement la poussière de perçage. Notre collecteur de poussières de perçage convient à toutes les perceuses courantes équipées de forets jusqu'à 15 millimètres.