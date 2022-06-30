Aspiration ultra puissante et efficacité énergétique avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 300 watts : l'aspirateur eau et poussières WD 6 P S V-30/6/22/T dispose d'une cuve en acier inoxydable de 30 l, d'un câble de 6 m et d'un flexible d'aspiration de 2,2 m. Le bouchon de vidange garantit une évacuation facile des liquides aspirés. Sa prise intégrée avec fonction marche/arrêt automatique permet de connecter des outils électroportatifs tels que des scies ou des meuleuses. La saleté générée est directement aspirée. Grâce au bouton rotatif, la puissance d'aspiration peut être réglée en fonction des besoins. Le retrait du filtre plissé plat se fait sans aucun contact avec la saleté en dépliant la cassette filtrante. Par ailleurs, un nettoyage efficace du filtre est possible en actionnant le bouton de décolmatage qui permet de rétablir facilement la puissance d'aspiration. La fonction de soufflerie permet de nettoyer des objets fragiles. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration, ce qui s'avère particulièrement utile pour aspirer les poussières fines. Autres points forts : le rangement peu encombrant du flexible d'aspiration qui s'accroche des deux côtés de la tête de l'appareil ainsi que la position de stationnement du suceur pour sol.