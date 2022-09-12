De garagevloer en de rest schoonmaken: zo doe je dat
In garages kan het vuil zich na verloop van tijd ophopen, vooral als ze ook als workshop worden gebruikt. Ook de garagepoort is een vuil- en stofvanger, want die staat vaak bloot aan wisselende weersomstandigheden. Met onderstaande tips is het heel eenvoudig om de garage en de workshop schoon te maken, met behulp van hetzij een multifunctionele alleszuiger, een hogedrukreiniger of een stoomreiniger.
Hoe vaak moet je de garagepoort schoonmaken?
In het algemeen wordt aangeraden je garagepoort ten minste één keer per jaar te reinigen. Als de poort wat verweerd is of nauwelijks beschermd is tegen de weersinvloeden, loont het de moeite om hem om de twee of drie maanden schoon te maken. De reinigingsfrequentie hangt dus af van hoe beschut je garage is en van het klimaat ter plaatse. Tijdens een erg koude en strenge winter, overstromingen, hagel of harde wind zal zich veel vuil afzetten op de garagepoort en dan moet hij dus vaker worden schoongemaakt. Overigens is dat niet alleen een kwestie van uiterlijk: ook om te zorgen dat de poort goed blijft werken is het belangrijk om te voorkomen dat korsten van bijvoorbeeld pollen en stof of hardnekkig vuil zich permanent vastzetten.
Hoe kun je de garagepoort het best schoonmaken?
Je kunt de garagepoort natuurlijk op de ouderwetse manier schoonmaken: met de hand, met een warm sopje met afwasmiddel. Dat kost echter tijd en energie. Om een zwaar vervuilde garagepoort er weer als nieuw uit te laten zien, kun je veel beter een hogedrukreiniger gebruiken. Dankzij de regelbare waterdruk kun je daarmee zelfs het hardnekkigste vuil verwijderen. Op het pistool kun je drie verschillende drukniveaus instellen. Je kiest het drukniveau dat past bij het te behandelen oppervlak. Voor kwetsbaar materiaal is het voldoende het drukniveau op ‘SOFT’ te zetten. Voor robuuster materiaal kun je een hoger drukniveau kiezen.
De garagepoort schoonmaken: rekening houden met de materiaaleigenschappen
Bij het schoonmaken van de garagepoort moet je rekening houden met de eigenschappen van het materiaal:
- voor gelakte metalen poorten moeten eerst speciale verfreinigers worden gebruikt om het oppervlak glad te maken en fijne krasjes te behandelen. Een polijstmiddel zorgt tot slot dat de deur weer gaat glanzen.
- Bij houten poorten versterkt een behandeling met was of beits het effect van de basisreiniging.
- Garagepoorten van PVC worden na de basisreiniging beschermd tegen weersinvloeden en omgevingsfactoren met speciale PVC-reinigers.
Zo maak je de ramen van je garage schoon.
Veel garages hebben kleine ramen en die mogen bij een grondige schoonmaak natuurlijk niet over het hoofd gezien worden. In garagepoorten zitten vaak kunststof ramen. Ook die hebben natuurlijk te lijden van weer en wind. Om ze grondig te reinigen kan een hogedrukreiniger worden gebruikt, maar daarbij is het belangrijk de druk op ‘SOFT’ te zetten: op dat soort ramen mag vooral niet te veel druk worden uitgeoefend.
Voor het wassen van glazen ruiten is een stoomreiniger een uitstekend alternatief: die gebruikt namelijk geen chemicaliën – alleen water. De ruit wordt daarbij eerst gelijkmatig met stoom behandeld, waarna met behulp van de handsproeier met microvezel overtrek het vuil wordt losgemaakt. Tot slot wordt het stoomwater verwijderd met een wisser of een droge microvezeldoek. Let op: kunststof ramen mogen niet worden gereinigd met een stoomreiniger, want de stoom heeft een temperatuur van meer dan 100 °C en daardoor kan het kunststof materiaal beschadigen.
Ook een Window Vac met batterij is een goede optie om de schoonmaak van de garage te voltooien. Daarmee krijg je gegarandeerd schone en streeploze garageruiten. Meng wat water met vensterreinigingsconcentraat, spuit het met een spuitfles op de ruit, verwijder het vuil met een microvezeldoek en zuig het vocht weg met het apparaat.
De oprit van de garage schoonmaken
De oprit van de garage is vaak een plek waar zich vuil ophoopt. Een veegmachine is daar het ideale apparaat voor het verwijderen van bladeren, vuil en stof. Dankzij de ergonomische, in hoogte verstelbare handgreep kan het grondoppervlak efficiënt worden gereinigd zonder te moeten bukken en zonder dat het een enorme inspanning kost. Goed om te weten: de veegmachine kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van gruis en vuil dat na de winter achterblijft op het grondoppervlak. Als de oprit erg vies is, kan de hogedrukreiniger weer van stal worden gehaald.
- Voordat je die aan het werk zet, kun je los vuil verwijderen met een veegmachine.
- En als de bestrating erg vies is, kun je een steenreiniger gebruiken om het hardnekkigste vuil aan te pakken.
- Vervolgens reinig je de oprit grondig met de hogedrukreiniger in combinatie met de powerscrubber of een oppervlaktereiniger.
Moeiteloos de garage en de workshop aan de binnenkant reinigen
Doe-het-zelvers hebben vaak geen aparte workshop in hun huis. De garage wordt dan vaak omgebouwd tot workshop. Maar waar gewerkt wordt, vallen spaanders: stof en vuil hopen zich er gauw op, vooral tussen ongebruikte apparaten en gereedschappen. Het is een goed idee om allereerst orde te brengen in de garage of workshop. Rekken en opbergsystemen maken de schoonmaaktaak een stuk makkelijker. Voordat je begint met opruimen doe je er goed aan om alles wat niet bruikbaar meer is, uit te sorteren en weg te doen. Je buren, vrienden of familieleden zijn misschien geïnteresseerd in je ongebruikte bloembakken of gereedschap. Zodra de ruimte opgeruimd is, kun je beginnen met de schoonmaak.
Je workshop en garage schoonmaken: zo doe je dat
De meeste garages en workshops hebben betonnen vloeren, en met reden: beton is bijzonder slijtvast en gemakkelijk te reinigen. Voordat je de betonnen vloer van je garage gaat schoonmaken, is het raadzaam om er eerst met een veegmachine overheen te gaan. Daarmee voorkom je dat vuil, zoals stof en bladeren, steeds het huis in worden gebracht. Je kunt ook een nat-/droogzuiger gebruiken – daarmee kun je zowel droog als nat vuil opzuigen. Voor het schoonmaken van de workshop is het de moeite waard te kiezen voor producten uit het topsegment van het assortiment: die zijn goed bestand tegen scherpe materialen zoals schroeven of spijkers. De nat-/droogzuiger is dan ook ideaal voor het reinigen van de workshop, omdat daar vaak kleine metalen voorwerpen vallen. Daarnaast zijn alle nat-/droogzuigers uitgerust met een flexibele slang, waarmee je – dankzij de extra grote doorvoer – gegarandeerd zonder verstoppingen kunt zuigen. Voor betonvloeren die heel erg vies zijn, kun je een hogedrukreiniger gebruiken. Maar let op: als je besluit de vloer met water te behandelen, moet je zorgen dat het vuile water ongehinderd kan weglopen. Voor een grondige reiniging kun je ervoor kiezen om een powerscrubber op de hogedrukreiniger te zetten. Met behulp van de geïntegreerde zuigstrip kan het water gemakkelijk uit de garage worden verwijderd. Je kunt natuurlijk ook de nat-/droogzuiger gebruiken om het resterende water op te zuigen.
Let op: olievlekken!
Overal waar met motorolie wordt gewerkt, komt wel eens wat olie op de vloer terecht. Heel belangrijk: olieplassen in de garage moeten altijd eerst worden behandeld met een absorberend middel en vervolgens op een milieuvriendelijke manier worden opgeruimd. De vlek die overblijft kan daarna worden behandeld met een mengsel van galzeep en heet water. Giet eerst heet water met galzeep op de olievlek, laat het inwerken en schrob de vlek vervolgens grondig met heet water.