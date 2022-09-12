Zo maak je de ramen van je garage schoon.

Veel garages hebben kleine ramen en die mogen bij een grondige schoonmaak natuurlijk niet over het hoofd gezien worden. In garagepoorten zitten vaak kunststof ramen. Ook die hebben natuurlijk te lijden van weer en wind. Om ze grondig te reinigen kan een hogedrukreiniger worden gebruikt, maar daarbij is het belangrijk de druk op ‘SOFT’ te zetten: op dat soort ramen mag vooral niet te veel druk worden uitgeoefend.

Voor het wassen van glazen ruiten is een stoomreiniger een uitstekend alternatief: die gebruikt namelijk geen chemicaliën – alleen water. De ruit wordt daarbij eerst gelijkmatig met stoom behandeld, waarna met behulp van de handsproeier met microvezel overtrek het vuil wordt losgemaakt. Tot slot wordt het stoomwater verwijderd met een wisser of een droge microvezeldoek. Let op: kunststof ramen mogen niet worden gereinigd met een stoomreiniger, want de stoom heeft een temperatuur van meer dan 100 °C en daardoor kan het kunststof materiaal beschadigen.

Ook een Window Vac met batterij is een goede optie om de schoonmaak van de garage te voltooien. Daarmee krijg je gegarandeerd schone en streeploze garageruiten. Meng wat water met vensterreinigingsconcentraat, spuit het met een spuitfles op de ruit, verwijder het vuil met een microvezeldoek en zuig het vocht weg met het apparaat.