Oprit en terras reinigen: praktische tips
Om te zorgen dat je tuin een oase van rust en welzijn blijft, is er het hele jaar door wat werk nodig. Op je terrassen, paden en opritten zullen zich in de loop van de tijd onvermijdelijk takken en dode bladeren ophopen. Maar ook het weer en bepaalde soorten vegetatie zoals mos, onkruid of korstmos kunnen ervoor zorgen dat straatstenen op den duur vies worden. We geven je hieronder een paar tips voor het schoonmaken van je straatstenen.
Waar moet je op letten bij het schoonmaken van klinkers?
Het is heel normaal dat een verharde oprit of een terras er na verloop van tijd niet meer als nieuw uitziet en begint te verkleuren, bijvoorbeeld als gevolg van het weer of na het snoeien van de bomen in de tuin. Voor het reinigen van je klinkers kun je kiezen uit verschillende handige apparaten zoals voegenkrabbers, veegmachines en hogedrukreinigers. Je kunt ook kiezen voor een schoffel, een bezem of een tuinslang. Qua schoonmaakmiddelen heb je de keuze uit speciale stoeptegelreinigers en huishoudelijke producten zoals zuiveringszout, azijn en zelfgemaakte zeepmengsels.
Maar wat helpt er nu echt? En wat moet je vermijden bij het schoonmaken van klinkers? Er zijn verschillende manieren om zwart geworden, vieze bestrating schoon te maken of het onkruid te verwijderen. Aangezien er verschillende reinigingstools en -middelen beschikbaar zijn, hangt de methode voor het schoonmaken van je terrassen en straatstenen af van het materiaal waaruit ze zijn gemaakt (bijvoorbeeld natuursteen, beton of klei) en van de weersomstandigheden waaraan ze worden blootgesteld.
De klinkers schoonmaken: eerst het hardnekkigste vuil verwijderen
Voordat je de voegen tussen klinkers kunt reinigen, zul je eerst het ergste vuil moeten verwijderen. Daarmee voorkom je dat dit vuil tijdens het uiteindelijke schoonmaken op het terras of tegen een muur terechtkomt.
Voor het opvegen van bladeren en takken kun je een borstel of een tuinhark gebruiken. Een kunststof model is daarbij de beste keuze: daarmee voorkom je krassen op de straatstenen. Als je een heel groot buitenterras hebt, kun je ook een veegmachine gebruiken. Dat heeft het voordeel dat je niet hoeft te bukken en het bespaart bovendien veel tijd, want bladeren en ander vuil worden direct opgeraapt door de machine. Het enige wat je dan nog moet doen is het opgeveegde goed tot compost te verwerken.
In het algemeen is het een goed idee om regelmatig het ergste vuil van klinkers te verwijderen. Daarmee voorkom je de vorming van mos, onkruid en hardnekkige korstmossen die van schaduwrijke, vochtige plaatsen houden.
Tip
Het regelmatig schoonmaken van klinkers is essentieel, vooral als er tijdens een barbecue of tuinfeest wat saus of wijn is gemorst. Vet en olie kunnen namelijk snel lelijke en hardnekkige vlekken vormen als ze in contact komen met vloeistoffen, zoals regenwater. Om die weg te werken breng je speciale geconcentreerde steen- en klinkersreinigers met een hogedrukreiniger of sproeier aan op het vuile oppervlak. Als je geen reinigingsmiddel bij de hand hebt, kun je een absorberend materiaal zoals kattenbakvulling of zaagsel op de olievlek strooien. Even later opvegen en klaar is Kees.
Schoonmaken van de voegen tussen de klinkers
Zodra het ergste vuil verwijderd is, kun je de volgende stap uitvoeren: het reinigen van de voegen tussen de klinkers. Deze stap mag je niet overslaan: er groeit vaak onkruid tussen de voegen en als je die later schoon spuit, verspreidt dat onkruid zich over het hele bestrate oppervlak.
Onkruid uit de voegen verwijderen doe je het beste met een speciale voegenkrabber. Je kunt er ook een traditionele tuinschoffel of een troffel voor gebruiken. Daarmee ben je goedkoop en milieuvriendelijk bezig, maar het vergt ook veel tijd en geduld. Bovendien kan bukken snel leiden tot rug- en kniepijn als je het niet goed doet. Paardenbloemen en ander onkruid kunnen doeltreffend en vooral zonder rugpijn worden verwijderd met een draadloze onkruidverwijderaar. Of je nu een stenen tuinterras of een verharde oprit wilt schoonmaken, volg onderstaande tips op om dat veilig en zonder veel inspanning te doen.
- Zorg dat je tijdens het gebruik altijd passende beschermende kleding draagt, zoals stevige schoenen, handschoenen, een veiligheidsbril en zo nodig gehoorbescherming.
- Begin met het instellen van de lengte van de telescoopsteel, plaats vervolgens de borstel en stel de draaikop in. Schuif vervolgens de batterij in de gleuf tot deze hoorbaar vastklikt. De onkruidverwijderaar start door gelijktijdig de ontgrendelingsknop en de schakelaar in te drukken. Daarna ga je aan het werk door de machine licht te kantelen en hem zonder druk uit te oefenen, langzaam over het te reinigen oppervlak te bewegen. De roterende borstel op de reinigingskop krijgt zo de kans om al het onkruid van het oppervlak te verwijderen. Herhaal deze stap als het onkruid erg hardnekkig is. Veeg tot slot het losgemaakte onkruid op en gooi het weg.
Hoe maak je klinkers schoon: met een tuinslang of een hogedrukreiniger?
Nadat het ergste vuil is opgeveegd en al het onkruid is verwijderd, moeten de bestrate paden worden schoongemaakt. Als je ze echt grondig wilt reinigen, kun je een hogedrukreiniger gebruiken. Je kunt ook een mobiele middendrukreiniger gebruiken. Theoretisch kun je de vuile klinkers ook schoon krijgen met gebruik van leidingwater, een tuinslang en een spuitpistool. Maar een waterstraal onder hoge druk is natuurlijk veel beter in staat om de voegen en oppervlakken van de klinkers echt grondig te reinigen.
De hogedrukreiniger werkt heel goed in combinatie met een vuilfrees. Daarmee verwijder je het onkruid en mos niet alleen van het oppervlak, maar ook uit de groeven. Hoe grondiger je schoonmaakt, hoe minder tijd je het onkruid geeft om weer te groeien. Zo blijven je klinkers langer mooi.
Klinkers schoonmaken met de hogedrukreiniger en vuilfrees van Kärcher doe je in drie eenvoudige stappen:
- Afhankelijk van het model bevestig je de vuilfrees op de reiniger of stel je de vuilfrees op het spuitpistool in.
- Hou de roterende waterstraal bijna verticaal boven de grond en beweeg hem op een afstand van 15 centimeter langzaam over het te behandelen oppervlak. Richt de straal vooral niet te scherp in de voegen: daarmee loop je het risico de voegmortel te verwijderen en dan moet je later weer gaan schuren.
- Veeg tot slot het losse onkruid op en gooi het weg.
Het is belangrijk om altijd met de helling mee te werken, zodat het vuile water kan weglopen en niet terugvloeit naar het schone terras. Kortom: hogedrukreinigers zijn een doeltreffende methode om verharde opritten en stenen terrassen te reinigen. Overigens zijn ook oppervlaktereinigers met spoelfunctie ideaal, vooral op vlakke oppervlakken. Daarmee kun je groene aanslag en vuil grondig verwijderen, zelfs in hoeken en randen. Het spoelmondstuk zorgt ervoor dat het vuile water tegelijkertijd wordt weggespoeld. Andere voordelen: je bent beschermd tijdens het werk, en het schoonmaken gaat sneller dan met een vuilfrees.
Moeten alle soorten klinkers met een hogedrukreiniger worden gereinigd?
Natuurstenen opritten uit bijvoorbeeld graniet of basalt zijn stabiel en hard genoeg om met een hogedrukreiniger te worden gereinigd. Dat geldt echter niet voor betonnen of terracotta tegels. Daar kan de waterstraal het oppervlak snel beschadigen. Je moet ook oppassen als de klinkers erg brede voegen hebben, want dan kunnen de tegels loskomen. De beste manier om erachter te komen welke steensoort geschikt is voor reiniging met een hogedrukreiniger is om dit even na te vragen bij een gespecialiseerde handelaar of bouwmarkt.
Als je al weet dat een hogedrukreiniger niet geschikt is voor jouw terras maar je het wel goed en efficiënt wilt reinigen, ga dan voor een mobiele variant. Met een mobiele middendrukreiniger kun je je betonnen straatstenen voorzichtig en toch goed reinigen. Voor extra grondigheid kun je een bijpassende wasborstel gebruiken. Je kunt ook met de vuilfrees werken – die verwijdert met gemak het meest hardnekkige vuil.
Kunnen huishoudelijke middelen worden gebruikt om klinkers te reinigen?
Voor het verwijderen van mos en onkruid kun je in plaats van geconcentreerde schoonmaakmiddelen een huishoudmiddel gebruiken. Als je geen speciale steenreiniger wilt gebruiken voor het schoonmaken van de klinkers, kun je gebruikmaken van in de handel verkrijgbare zachte zeep of soda. Als je inderdaad besluit om huishoudproducten te gebruiken, zorg dan dat die biologisch afbreekbaar zijn. Daarnaast doe je er goed aan om tijdens het gebruik van het product beschermende kleding en een veiligheidsbril te dragen, om met name je ogen en handen te beschermen tegen opspattend waswater.