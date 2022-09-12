Comment nettoyer les fenêtres d’un garage ?

De nombreux garages ont de petites fenêtres qu’il ne faut pas oublier lors d’un nettoyage du garage approfondi. Les portes de garage ont souvent des vitres en plastique qui peuvent également souffrir du vent et des intempéries. Pour les nettoyer en profondeur, il est possible d’utiliser un nettoyeur haute pression, mais il est important de régler la pression sur « SOFT » afin de ne pas exercer trop de pression sur les fenêtres lors du nettoyage.

Une alternative pour le nettoyage des fenêtres est un nettoyeur vapeur qui n’utilise pas de produits chimiques, mais uniquement de l’eau. On commence par nettoyer uniformément la vitre, puis on la frotte avec la buse à main et sa bonnette microfibre pour dissoudre les saletés. Enfin, on retire l’eau de la vapeur à l’aide d’une raclette ou d’un chiffon en microfibres sec. En revanche, les vitres en plastique ne peuvent pas être lavées avec un nettoyeur vapeur, car la vapeur a une température supérieure à 100 °C et peut endommager le plastique.

Un nettoyeur de vitres sans fil est également une bonne option pour compléter le nettoyage du garage. Il garantit des vitres de garage propres et sans traces. Il suffit de mélanger de l’eau avec un nettoyant pour vitres concentré, de l’appliquer sur la fenêtre à l’aide d’un vaporisateur, de détacher la saleté à l’aide d’un chiffon en microfibres et d’aspirer l’humidité avec l’appareil.