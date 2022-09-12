NETTOYER LE SOL DU GARAGE ET LE RESTE : VOICI COMMENT FAIRE
Avec le temps, la saleté s’accumule dans de nombreux garages, surtout s’ils sont également utilisés comme ateliers. La porte de garage devient également une source de poussière et de saleté, car elle est souvent exposée aux intempéries. Avec ces conseils, il est toutefois très facile de nettoyer le garage et l’atelier, que ce soit avec un aspirateur multi-usages, un nettoyeur haute pression ou un nettoyeur vapeur.
À quelle fréquence faut-il nettoyer la porte de garage ?
Il est recommandé de nettoyer la porte de son garage au moins une fois par an. Si celle-ci est abimée par les intempéries ou si elle est très exposée, il vaut la peine de la nettoyer tous les deux ou trois mois. La fréquence de nettoyage dépend donc de la protection offerte par la position du garage et du climat. De nombreuses saletés se déposent sur la porte de garage après des hivers très froids et rudes, des inondations, de la grêle ou des vents violents ; c’est pourquoi il faut la nettoyer plus souvent. Ce n’est pas seulement une question d’esthétique : il est également important pour le bon fonctionnement de la porte de garage d’éviter que des incrustations, dues par exemple au pollen et à la poussière, ou des saletés tenaces ne s’installent durablement.
Comment nettoyer une porte de garage ?
La porte de garage peut être nettoyée à la main de manière classique, à l’aide d’un peu d’eau chaude et de liquide vaisselle. Cela demande toutefois un peu de temps et d’énergie. Pour qu’une porte de garage très sale retrouve son aspect neuf, il est recommandé de la laver avec un nettoyeur haute pression. Celui-ci élimine même les saletés les plus tenaces grâce à une pression d’eau réglable. Le pistolet permet de choisir entre trois niveaux de pression. Celui-ci doit être choisi en fonction de la surface à traiter. Pour les matériaux sensibles, il suffit de régler le niveau de pression sur « SOFT ». Pour les matériaux robustes, il est possible de choisir un réglage plus élevé.
Nettoyer une porte de garage : tenir compte des particularités des matériaux
Il faut tenir compte des particularités des matériaux lors du nettoyage de la porte de garage :
- Pour les portes métalliques peintes, il faut d’abord utiliser des nettoyants spéciaux pour peinture qui lissent la surface et éliminent ainsi les fines rayures. Enfin, un polissage permet de faire briller la porte.
- Un traitement avec de la cire ou une lasure renforce l’effet après le nettoyage de base d’une porte en bois.
- La surface des portes de garage en PVC est protégée contre les intempéries et les facteurs environnementaux par des nettoyants spéciaux pour PVC après le nettoyage de base.
Comment nettoyer les fenêtres d’un garage ?
De nombreux garages ont de petites fenêtres qu’il ne faut pas oublier lors d’un nettoyage du garage approfondi. Les portes de garage ont souvent des vitres en plastique qui peuvent également souffrir du vent et des intempéries. Pour les nettoyer en profondeur, il est possible d’utiliser un nettoyeur haute pression, mais il est important de régler la pression sur « SOFT » afin de ne pas exercer trop de pression sur les fenêtres lors du nettoyage.
Une alternative pour le nettoyage des fenêtres est un nettoyeur vapeur qui n’utilise pas de produits chimiques, mais uniquement de l’eau. On commence par nettoyer uniformément la vitre, puis on la frotte avec la buse à main et sa bonnette microfibre pour dissoudre les saletés. Enfin, on retire l’eau de la vapeur à l’aide d’une raclette ou d’un chiffon en microfibres sec. En revanche, les vitres en plastique ne peuvent pas être lavées avec un nettoyeur vapeur, car la vapeur a une température supérieure à 100 °C et peut endommager le plastique.
Un nettoyeur de vitres sans fil est également une bonne option pour compléter le nettoyage du garage. Il garantit des vitres de garage propres et sans traces. Il suffit de mélanger de l’eau avec un nettoyant pour vitres concentré, de l’appliquer sur la fenêtre à l’aide d’un vaporisateur, de détacher la saleté à l’aide d’un chiffon en microfibres et d’aspirer l’humidité avec l’appareil.
Nettoyer l’entrée du garage
L’allée devant le garage est souvent un endroit où s’accumule la saleté. Pour la débarrasser des feuilles, de la terre et de la poussière, une balayeuse est idéale. Elle permet de nettoyer efficacement les surfaces au sol sans avoir à se pencher et à fournir de gros efforts grâce au manche ergonomique et réglable en hauteur. À savoir : la balayeuse permet également d’éliminer les résidus d’épandage laissés sur le sol après l’hiver. Si l’entrée du garage est très sale, il est possible d’utiliser à nouveau le nettoyeur haute pression :
- Avant d’utiliser le nettoyeur haute pression, la saleté non adhérente peut être enlevée avec une balayeuse.
- Si l’allée est très sale, un nettoyant pour pierres permet d’éliminer les saletés les plus tenaces.
- Ensuite, il suffit de nettoyer l’allée avec le nettoyeur haute pression en combinaison avec la brosse nettoyante haute performance ou un nettoyeur de surface.
Nettoyer l’intérieur du garage et de l’atelier en toute simplicité
De nombreux bricoleurs amateurs n’ont souvent pas d’atelier séparé dans leur maison. Dans ce cas, le garage se transforme en espace de bricolage. Cela favorise l’apparition et l’accumulation de la poussière et de la saleté, notamment entre les nombreux appareils et outils non utilisés. En premier lieu, il est recommandé de mettre le garage ou l’atelier en ordre. Des systèmes d’étagères et de rangement facilitent ainsi grandement la tâche. Avant de nettoyer l’atelier ou le garage, il est recommandé de faire le tri et de se débarrasser de tout ce qui n’est plus utile. Vous pourrez alors donner vos bacs à fleurs ou vos outils inutilisés à vos voisins, amis ou proches. Une fois l’espace rangé, le nettoyage peut commencer.
Nettoyer l’atelier et le garage : voici comment faire
La plupart des garages et des ateliers ont des sols en béton, et ce pour une bonne raison : ils sont particulièrement résistants et faciles à laver. Pour nettoyer le sol en béton d’un garage, il est recommandé de procéder à un nettoyage préalable avec une balayeuse. Cela permet d’éviter de transporter des saletés comme de la poussière ou des feuilles dans la maison. Vous pouvez également utiliser un aspirateur eau et poussières, car il peut aspirer aussi bien la saleté sèche qu’humide. Pour nettoyer l’atelier, tournez-vous vers les produits premium de la gamme : ces derniers résistent très bien aux matériaux pointus comme les vis ou les clous. L’aspirateur est donc idéal pour le nettoyage du sol de l’atelier où les petits objets métalliques tombent souvent. De plus, tous les aspirateurs eau et poussières sont équipés d’un tuyau flexible qui, grâce à un passage agrandi, garantit une aspiration sans blocage. Si le sol est très sale, vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer le béton du garage. Si vous décidez de laver celui-ci à l’eau, il faut vous assurer au préalable que l’eau sale pourra s’écouler librement. En option, il est possible de monter une brosse nettoyante haute performance sur le nettoyeur haute pression et de nettoyer le sol avec. L’eau peut être facilement évacuée du garage grâce à la raclette fixée sur le nettoyeur. Vous pouvez également utiliser l’aspirateur eau et poussières pour récupérer l’eau résiduelle.
Attention aux taches d’huile !
Lorsqu’on manipule de l’huile moteur, il peut arriver que celle-ci coule et se répande sur le sol. Très important : les flaques d’huile dans le garage doivent toujours être traitées en premier lieu avec un produit absorbant, puis éliminées correctement et dans le respect de l’environnement. La tache restante peut ensuite être traitée avec un mélange de savon au fiel et d’eau chaude. Pour ce faire, versez d’abord l’eau chaude avec le savon au fiel sur la tache d’huile, laissez agir, puis frottez soigneusement la tache avec de l’eau chaude.