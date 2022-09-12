Nettoyer ses gouttières soi-même ?

Qu’il s’agisse de nettoyer les gouttières d’un bungalow ou d’une maison à plusieurs étages, un kit de nettoyage de gouttières et de canalisations permet de nettoyer facilement et efficacement les gouttières, les canalisations et les puits de lumière. Il est judicieux de tester différents outils dans un premier temps : en effet, il ne s’agit pas seulement d’une question de coût, mais aussi de goût. Cependant, la priorité est toujours donnée à la sécurité.

Avec un outil ingénieux, il est possible de nettoyer les gouttières soi-même, de manière professionnelle, sans se mettre en danger ou devoir faire appel à une entreprise externe et dépenser beaucoup d’argent. La pièce maîtresse est un chariot de nettoyage qui est placé dans la gouttière et raccordé au pistolet du nettoyeur haute pression à l’aide du flexible haute pression de 20 mètres de long correspondant. Deux buses haute pression sont fixées sur la face inférieure du chariot et projettent l’eau vers l’arrière. Grâce à l’effet de recul des buses, le chariot avance et évacue simultanément toutes les saletés vers l’arrière. Pour mettre le chariot en marche, il suffit de monter une fois sur l’échelle et de fixer le flexible à la gouttière. Ensuite, le pistolet haute pression s’actionne depuis le sol.