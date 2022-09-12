Nettoyer les gouttières : de manière rapide et efficace
Pour la grande majorité des gens, le nettoyage des gouttières est une tâche des plus désagréables. Mais lorsque les gouttières et les chéneaux sont bouchés ou que l’eau de pluie ne peut plus s’écouler correctement, il est nécessaire de les débarrasser des feuilles mortes et des saletés. En effet, ils risquent de déborder à la prochaine averse, ce qui pourrait endommager la charpente, la façade ou la terrasse. Mais comment nettoyer une gouttière rapidement, efficacement et surtout en toute sécurité ? Voici des conseils pratiques pour le nettoyage des gouttières et des tuyaux.
Conseils pour le nettoyage des gouttières
Avant de commencer à nettoyer les gouttières, il faut prendre en compte certains aspects. Quand et à quelle fréquence est-il recommandé de nettoyer les gouttières ? Quels sont les outils les mieux adaptés ? Quels sont les coûts à prévoir et les autres points à prendre en compte ? Nous répondons ici aux questions les plus importantes.
Quand et à quelle fréquence faut-il nettoyer les gouttières ?
Il est recommandé de nettoyer sa gouttière au moins une fois par an, voire plus s’il y a des arbres ou même une forêt à proximité de la maison. Le meilleur moment est à la fin de l’automne, lorsque toutes les feuilles sont tombées, mais que les premières gelées et chutes de neige se font encore attendre.
Quels sont les coûts à prévoir pour le nettoyage des gouttières ?
Tout dépend si le propriétaire souhaite nettoyer ses gouttières lui-même ou s’il fait appel à une entreprise de nettoyage de gouttières. Cette dernière solution est beaucoup plus chère et n’est pas toujours nécessaire. Avec les bons outils, le nettoyage des gouttières peut être effectué par des particuliers comme par des professionnels. Le coût de cette opération doit bien entendu être considéré comme un investissement à long terme. Les locataires sont en droit de se demander si le propriétaire doit prendre en charge les frais de nettoyage des gouttières. En principe, cela relève de la responsabilité du bailleur, mais les coûts qui en découlent peuvent faire partie des charges et donc être répercutés sur le locataire. Mais cela doit alors être explicitement stipulé dans le contrat de location.
Nettoyer la gouttière avec ou sans échelle ?
Pour nettoyer les gouttières de manière sûre, il est recommandé de travailler avec des outils professionnels plutôt que de miser sur une échelle, un seau et une balayette. En effet, le nettoyage des gouttières avec une balayette ou une brosse est une tâche aussi fastidieuse que désagréable : il faut monter à l’échelle, puis débarrasser une partie de la gouttière des feuilles et des saletés, redescendre de l’échelle, la déplacer, pour ensuite répéter l’opération plusieurs fois. Cette méthode est non seulement inefficace, mais également dangereuse, car il n’est pas certain que l’échelle soit toujours bien stable. Le mieux est encore de choisir une technique qui permet de nettoyer les gouttières et les tuyaux de descente depuis le sol.
Quelles sont les mesures de sécurité à prendre ?
Lors du nettoyage des gouttières, veillez à toujours porter des vêtements de protection, c’est-à-dire des chaussures antidérapantes, des gants et des lunettes de protection. Si vous utilisez une échelle, faites-en sorte qu’elle soit bien stable. Dans l’idéal, celle-ci sera tenue par une autre personne. Avant de procéder au nettoyage proprement dit, il faut d’abord enlever manuellement les saletés les plus importantes comme les éclats de tuiles, les restes de feux d’artifice ou les branches de la gouttière. Des tamis spéciaux permettent d’éviter que les saletés ne tombent dans le tuyau de descente. Si vous utilisez un nettoyeur haute pression pour nettoyer la gouttière, ne montez en aucun cas sur une échelle. Il est plutôt recommandé d’utiliser un kit de nettoyage spécialement conçu à cet effet en combinaison avec un nettoyeur haute pression depuis le sol. Une échelle n’est nécessaire que pour l’installation et le démontage.
Nettoyer ses gouttières soi-même ?
Qu’il s’agisse de nettoyer les gouttières d’un bungalow ou d’une maison à plusieurs étages, un kit de nettoyage de gouttières et de canalisations permet de nettoyer facilement et efficacement les gouttières, les canalisations et les puits de lumière. Il est judicieux de tester différents outils dans un premier temps : en effet, il ne s’agit pas seulement d’une question de coût, mais aussi de goût. Cependant, la priorité est toujours donnée à la sécurité.
Avec un outil ingénieux, il est possible de nettoyer les gouttières soi-même, de manière professionnelle, sans se mettre en danger ou devoir faire appel à une entreprise externe et dépenser beaucoup d’argent. La pièce maîtresse est un chariot de nettoyage qui est placé dans la gouttière et raccordé au pistolet du nettoyeur haute pression à l’aide du flexible haute pression de 20 mètres de long correspondant. Deux buses haute pression sont fixées sur la face inférieure du chariot et projettent l’eau vers l’arrière. Grâce à l’effet de recul des buses, le chariot avance et évacue simultanément toutes les saletés vers l’arrière. Pour mettre le chariot en marche, il suffit de monter une fois sur l’échelle et de fixer le flexible à la gouttière. Ensuite, le pistolet haute pression s’actionne depuis le sol.
Instructions pas à pas
1. Commencez par visser les buses haute pression en fonction du nettoyeur haute pression utilisé. Si les buses prémontées en usine ne sont pas celles qui conviennent à votre propre nettoyeur haute pression, il faut desserrer les clips de sécurité et insérer les bonnes buses. Ensuite, il faut les fixer à nouveau à l’aide des clips. Les buses adaptées au nettoyeur haute pression sont indiquées dans le mode d’emploi.
2. Montez l’adaptateur sur le tuyau haute pression conformément au mode d’emploi, puis faites-le passer par le guide-flexible de l’unité de serrage et raccordez-le ensuite au chariot de nettoyage et au clip.
3. Après avoir enlevé les saletés les plus importantes, insérez le tamis fourni à l’extrémité supérieure du tuyau de descente.
4. Montez l’unité de serrage avec le guide-flexible sur le côté de la gouttière, insérez le chariot dans la gouttière et alignez le flexible au moins jusqu’au repère rouge.
5. Raccordez ensuite le système au raccord du pistolet du nettoyeur haute pression et mettez ce dernier en marche. Guidez le flexible haute pression à la main. Dès que le pistolet du nettoyeur haute pression est actionné, le chariot de nettoyage remonte de lui-même dans la gouttière et la rince avec les jets d’eau des deux buses dirigés vers l’arrière.
6. Pour améliorer l’effet de rinçage, il est possible de tirer de temps en temps le chariot vers l’arrière à l’aide du flexible haute pression. Répétez le processus de nettoyage plusieurs fois si nécessaire et en cas d’encrassement tenace.
7. Après le nettoyage, éteignez le nettoyeur haute pression, retirez les saletés collectées du tamis et détachez-le de la descente d’eaux pluviales si celui-ci n’est pas fixé de manière permanente. Pour finir, retirez à nouveau l’unité de serrage.
Cela permet de nettoyer en même temps le tuyau de descente et le puits de la cave
Le kit de nettoyage des gouttières et des canalisations permet également de nettoyer efficacement les tuyaux de descente et les canalisations de la maison. Les gouttières et les tuyaux de descente doivent être nettoyés au moins une fois par an pour pouvoir remplir leur fonction correctement. Il est donc conseillé de les nettoyer l’un après l’autre.
Pour débarrasser les systèmes de tuyaux de la saleté intérieure, le flexible de nettoyage est raccordé au nettoyeur haute pression et introduit ensuite petit à petit dans le tuyau. Pour cela, il faut utiliser le flexible de nettoyage de tuyaux fourni à la place du chariot. Celui-ci est à visser sur le flexible haute pression. Il possède un repère rouge et doit être enfoncé dans le flexible au moins jusqu’à ce marquage. Le pistolet haute pression peut ensuite être actionné. Le processus de nettoyage doit être stoppé dès que le repère rouge est à nouveau visible lors du retrait du tuyau. Cette étape est très importante pour se protéger des projections d’eau et du tourbillon incontrôlé du flexible haute pression. Après la mise en marche du pistolet haute pression, le nettoyage s’effectue par propulsion et le flexible est guidé manuellement. La pression élevée de l’eau permet même de dissoudre les saletés particulièrement tenaces. Pour ce faire, appuyez et relâchez le levier plusieurs fois de suite si nécessaire. Pour éviter de salir les façades et les terrasses, il est recommandé de placer un bac de récupération à l’extrémité du tuyau de descente.
De plus, les puits de caves et de lumière peuvent également être nettoyés efficacement avec un nettoyeur haute pression ou un pistolet de nettoyage. Les surfaces délicates comme les grilles en plastique des puits de lumière se nettoient efficacement et en douceur avec un pistolet de nettoyage. Si le puits de cave est en pierre massive, il peut être nettoyé sans problème avec un nettoyeur haute pression pour éliminer les couches de mousse et autres dépôts de saleté.