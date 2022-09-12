Nettoyer sa véranda : les meilleurs conseils
Nombreux sont ceux qui rêvent d’avoir leur propre véranda : c’est l’endroit idéal pour entreposer les plantes en l’hiver et étendre la surface habitable. En règle générale, les vérandas se composent de grandes baies vitrées et de toits en verre dont l’éclat et la propreté ne sont toutefois pas éternels. C’est pourquoi il est nécessaire de nettoyer sa véranda de temps en temps. Voici comment faire.
A quoi faut-il faire attention lors du nettoyage et de l’entretien de la véranda ?
Une véranda, plus précisément ses fenêtres et son toit, finit par se salir en raison des intempéries : la pollution, la poussière, le pollen et les feuilles ainsi que les excréments d’oiseaux et d’insectes finissent tôt ou tard par dégrader l’aspect des surfaces vitrées et des façades extérieures. Pour préserver la beauté de la verrière et éviter de diminuer l’effet de réchauffement à cause des fenêtres sales, les propriétaires doivent planifier le nettoyage et l’entretien de leur véranda au moins deux fois par an. Le moment idéal pour cela est par exemple le nettoyage de printemps, lorsque le jardin doit de toute façon être remis en état.
Mais le nettoyage de la véranda ne concerne pas seulement l’aspect visuel. Il s’agit aussi d’entretenir et de préserver les composants installés, comme la structure portante ou les joints en caoutchouc. Comme toujours, la règle est la suivante : si vous attendez (trop) longtemps, il faudra plus tard investir plus d’efforts et de temps dans le nettoyage. Profitez d’une journée où le temps est gris ! En effet, les jours très ensoleillés et chauds, les fenêtres sèchent trop rapidement, ce qui entraîne la formation de traces inesthétiques.
Différents appareils, outils et produits d’entretien peuvent être utilisés pour le nettoyage et l’entretien des vérandas :
- une échelle
- un tuyau d’arrosage avec un embout de pulvérisation ou de vaporisation
- une raclette pour vitre classique
- une brosse de lavage et un chiffon en microfibres ainsi que de l’eau tiède
- du liquide vaisselle ou des concentrés spéciaux pour le nettoyage des vitres
- un nettoyeur de vitres
- un nettoyeur haute pression, par exemple avec une lance télescopique et l’embout de nettoyage pour vitres correspondant
Voici comment réussir le nettoyage des vitres du toit de la véranda
Nettoyer les fenêtres situées sur les côtés de la véranda n’est pas très compliqué. La tâche devient un peu plus difficile pour les pièces très hautes ou lorsqu’il faut nettoyer le toit de la véranda. En effet, ces endroits sont difficile à atteindre puisqu’ils se trouvent à plusieurs mètres de hauteur.
En principe, il existe deux possibilités : soit on monte sur une échelle et on nettoie les surfaces correspondantes à la main, soit on utilise un nettoyeur haute pression en combinaison avec une lance télescopique. Cette dernière solution est la moins dangereuse.
Avant de commencer le nettoyage humide, il faut d’abord éliminer la saleté qui s’accumule naturellement sur le toit de la véranda et dans les rails de toit. Pour ce faire, il est possible d’utiliser des outils de nettoyage classiques tels qu’une balayette, un seau et un pistolet d’arrosage raccordé à un tuyau d’arrosage, ainsi qu’un chiffon pour les bords de la vitre. Il ne faut surtout pas utiliser de nettoyeur haute pression à cette étape, car la saleté risque alors de se répandre partout sur la façade de la véranda et les vitres. La plupart des toits de vérandas ont une pente, ce qui facilite énormément le nettoyage extérieur avec le tuyau d’arrosage. Le mieux est de faire tomber la saleté avec précaution dans la gouttière en partant du point le plus haut. Une autre astuce permet de gagner du temps : elle consiste à placer une cuvette ou un tamis au fond de la gouttière pour recueillir les saletés qui s’y trouvent. Ainsi, celles-ci ne s’infiltrent pas dans le sol et ne salissent pas les terrasses. Il est également recommandé de retirer les gros débris de la gouttière de la véranda afin d’éviter qu’elle ne se bouche et déborde lors du nettoyage ultérieur à l’eau.
Le nettoyage des vitres du toit de la véranda peut alors commencer. Pour ce faire, il est préférable d’utiliser une lance télescopique qui, combinée à un accessoire de brossage, peut être facilement raccordée au tuyau d’arrosage. Il est important de veiller à ce que l’échelle soit bien stable et, si besoin, de faire appel à une deuxième personne pour la sécuriser. Ici aussi, il faut commencer par nettoyer les extrémités du toit et travailler ensuite lentement le long du bord du toit en pente. S’il s’agit de saletés particulièrement tenaces, on peut mettre un peu de pression et passer plusieurs fois la brosse sur les endroits sales. Dans ce cas, des produits de nettoyage pour vitres s’imposent. Ils permettent non seulement de faire briller les vitres, mais aussi de retarder l’apparition de nouvelles saletés dues à la mousse par exemple. Enfin, il ne reste plus qu’à passer une nouvelle fois toute la surface au jet d’eau.
Conseil
Cette opération est encore plus facile avec une lance télescopique haute pression orientable et l’embout de nettoyage pour façades et vitres correspondant, raccordés ensemble au nettoyeur haute pression. Ils permettent d’atteindre confortablement les fenêtres et les toits en verre situés en hauteur, sans devoir monter sur une échelle.
Comment nettoyer les vitres de la véranda ?
Si la véranda est principalement composée de verre, vous pouvez suivre la même procédure que pour le nettoyage de vitres normales. Pour éviter que les fenêtres ne se salissent rapidement, il faut commencer par enlever la saleté et la poussière des cadres de fenêtres et de portes avec une balayette ou un chiffon. Pour retrouver des fenêtres propres et sans traces, il est important d’utiliser la bonne technique. Pour cela, commencez par vaporiser une solution de nettoyage sur la surface vitrée à traiter, puis séchez-la avec un chiffon en microfibres ou une raclette. Si vous optez pour cette dernière, il est préférable d’essuyer le liquide résiduel en effectuant des mouvements en forme de huit, du haut vers le bas. Pour finir, lustrez avec un torchon en coton ou un chiffon en microfibres.
Conseil
Impossible de se passer d’un aspirateur et d’une serpillière pour nettoyer les tapis et les sols. La bonne nouvelle, c’est qu’il en existe aussi pour les surfaces vitrées ! Avec une raclette pour vitres sans fil, les fenêtres et les surfaces vitrées peuvent être nettoyées efficacement, facilement et sans laisser de traces.
Nettoyer la véranda avec ou sans nettoyeur haute pression ?
Les deux sont possibles ! La question devrait plutôt être : combien de temps et d’argent souhaitez-vous consacrer au nettoyage et à l’entretien de la véranda ? Si vous voulez nettoyer les fenêtres et autres à moindre coût, alors tournez-vous vers des chiffons, des seaux et des produits ménagers. Mais si vous désirez gagner du temps lors du nettoyage de la véranda ou de la verrière, il est préférable d’utiliser un nettoyeur haute pression. La puissance de nettoyage est nettement supérieure à celle d’un embout d’arrosage traditionnel, ce qui permet d’économiser de l’eau et de respecter l’environnement.
Beaucoup de personnes ignorent que ce n’est pas parce que les appareils contiennent l’expression « haute pression » qu’ils ne peuvent pas nettoyer les surfaces et les matériaux avec une faible pression d’eau. Par exemple, un kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées permet de nettoyer en douceur les vitres et les toits en verre. Il faut pour cela travailler lentement et avec une faible pression sur les surfaces vitrées à traiter en procédant par bandes linéaires. Voici comment procéder étape par étape :
1. Commencez par adapter l’angle de la lance télescopique au toit en verre. Pour ce faire, actionnez le levier de blocage et relâchez-le une fois l’angle atteint.
2. Utilisez les deux niveaux du télescope pour atteindre le toit en verre à la profondeur souhaitée. Lors de l’extension, veillez à ce que le tuyau situé à l’intérieur puisse se déplacer librement.
3. Nettoyez maintenant le toit en verre en effectuant des mouvements réguliers.
4. Pour un nettoyage optimal et un résultat sans traces, il est possible d’utiliser en plus un nettoyant vitres 3 en 1. Le produit de nettoyage ne doit toutefois pas être utilisé en plein soleil.
5. Avant d’utiliser le produit de nettoyage, retirez d’abord l’accessoire de nettoyage des façades et des vitres.
6. Insérez le tuyau d’aspiration du nettoyeur haute pression dans la bouteille de détergent ou placez la bouteille dans le logement de l’appareil.
7. Mouillez toute la surface du toit avec le produit de nettoyage.
8. Raccordez la lance haute pression fournie avec la lance télescopique à la baïonnette de la lance télescopique. Veillez à ce que la buse brune ou grise soit montée dans la lance.
9. Rincez brièvement le produit de nettoyage.
Cette méthode est idéale pour nettoyer les parties extérieures de la véranda sans avoir à craindre que d’éventuels résidus de saleté ne salissent à nouveau directement les surfaces déjà nettoyées ou la terrasse. Cependant, les matériaux tels que le bois, le plastique ondulé et les panneaux à double emboîtement exigent d’autres étapes de nettoyage.
Un dernier conseil : il vaut mieux éviter de diriger le nettoyeur haute pression directement sur les endroits sensibles tels que les joints en caoutchouc. Si c’est le cas, ne le faites que brièvement. La haute pression pourrait faire pénétrer de l’eau et de la saleté sous le caoutchouc, ce qui nuirait à l’étanchéité.