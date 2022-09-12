Voici comment réussir le nettoyage des vitres du toit de la véranda

Nettoyer les fenêtres situées sur les côtés de la véranda n’est pas très compliqué. La tâche devient un peu plus difficile pour les pièces très hautes ou lorsqu’il faut nettoyer le toit de la véranda. En effet, ces endroits sont difficile à atteindre puisqu’ils se trouvent à plusieurs mètres de hauteur.

En principe, il existe deux possibilités : soit on monte sur une échelle et on nettoie les surfaces correspondantes à la main, soit on utilise un nettoyeur haute pression en combinaison avec une lance télescopique. Cette dernière solution est la moins dangereuse.

Avant de commencer le nettoyage humide, il faut d’abord éliminer la saleté qui s’accumule naturellement sur le toit de la véranda et dans les rails de toit. Pour ce faire, il est possible d’utiliser des outils de nettoyage classiques tels qu’une balayette, un seau et un pistolet d’arrosage raccordé à un tuyau d’arrosage, ainsi qu’un chiffon pour les bords de la vitre. Il ne faut surtout pas utiliser de nettoyeur haute pression à cette étape, car la saleté risque alors de se répandre partout sur la façade de la véranda et les vitres. La plupart des toits de vérandas ont une pente, ce qui facilite énormément le nettoyage extérieur avec le tuyau d’arrosage. Le mieux est de faire tomber la saleté avec précaution dans la gouttière en partant du point le plus haut. Une autre astuce permet de gagner du temps : elle consiste à placer une cuvette ou un tamis au fond de la gouttière pour recueillir les saletés qui s’y trouvent. Ainsi, celles-ci ne s’infiltrent pas dans le sol et ne salissent pas les terrasses. Il est également recommandé de retirer les gros débris de la gouttière de la véranda afin d’éviter qu’elle ne se bouche et déborde lors du nettoyage ultérieur à l’eau.

Le nettoyage des vitres du toit de la véranda peut alors commencer. Pour ce faire, il est préférable d’utiliser une lance télescopique qui, combinée à un accessoire de brossage, peut être facilement raccordée au tuyau d’arrosage. Il est important de veiller à ce que l’échelle soit bien stable et, si besoin, de faire appel à une deuxième personne pour la sécuriser. Ici aussi, il faut commencer par nettoyer les extrémités du toit et travailler ensuite lentement le long du bord du toit en pente. S’il s’agit de saletés particulièrement tenaces, on peut mettre un peu de pression et passer plusieurs fois la brosse sur les endroits sales. Dans ce cas, des produits de nettoyage pour vitres s’imposent. Ils permettent non seulement de faire briller les vitres, mais aussi de retarder l’apparition de nouvelles saletés dues à la mousse par exemple. Enfin, il ne reste plus qu’à passer une nouvelle fois toute la surface au jet d’eau.