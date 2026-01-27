Embout de nettoyage pour façades et vitres
L'embout de nettoyage pour façades et vitres permet un nettoyage optimal à haute pression des façades et des surfaces vitrées. Parfait en combinaison de la lance télescopique TLA 4.
Un nettoyage uniforme et extrêmement efficace : les 4 buses hautes pression installées éliminent les salissures tenaces sur diverses surfaces. En fonction de l'application, les têtes interchangeables inclus peuvent être changés facilement et rapidement. La tête dotée de poils conçus pour le nettoyage des façades et des murs protège l'utilisateur des éclaboussures tout en glissant sur la surface en douceur. Pour le nettoyage des surfaces vitrées telles que celles des vérandas, l'outil adapté est la tête munie d'un pad microfibre fixée par un système de bandes auto agrippante. Ses fibres abrasives favorisent l'élimination des saletés et garantissent un nettoyage en douceur des surfaces. La lingette se lave en machine à 60°.
Caractéristiques et avantages
Cadres interchangeablesChangement facile sans outils pour l'application sur les surfaces (vitrées) dures ou délicates.
Quatre buses haute pressionÉlimination efficace des saletés tenaces et rendement surfacique élevé.
Joint flexible entre capot et cadreL'embout s'ajuste au support à nettoyer et garantit ainsi toujours une bonne surface d'appui.
Pad microfibre amovible et lavable
- Le pad microfibre est lavable à 60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Composition du tissus
|70 % polyester ; 30 % polyamide
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|194 x 338 x 160
Domaines d'utilisation
- Façade
- Jardin d'hiver
- Pare-brise
