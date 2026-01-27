Un nettoyage uniforme et extrêmement efficace : les 4 buses hautes pression installées éliminent les salissures tenaces sur diverses surfaces. En fonction de l'application, les têtes interchangeables inclus peuvent être changés facilement et rapidement. La tête dotée de poils conçus pour le nettoyage des façades et des murs protège l'utilisateur des éclaboussures tout en glissant sur la surface en douceur. Pour le nettoyage des surfaces vitrées telles que celles des vérandas, l'outil adapté est la tête munie d'un pad microfibre fixée par un système de bandes auto agrippante. Ses fibres abrasives favorisent l'élimination des saletés et garantissent un nettoyage en douceur des surfaces. La lingette se lave en machine à 60°.