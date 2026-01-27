Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades

Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès,

Avec la lance télescopique, même les endroits difficilement accessibles tels que les façades peuvent être nettoyés rapidement et sans effort. L'articulation réglable à 180° est un atout supplémentaire et favorise notamment le nettoyage de jardins d'hiver, toits inclinés et abris de voiture. Combinée à l'embout de nettoyage pour façades et vitres, la lance télescopique permet de nettoyer uniformément et efficacement les zones difficiles d'accès : les 4 buses haute pression installées éliminent les salissures tenaces sur diverses surfaces.

Caractéristiques et avantages
Articulation réglable
Utilisation flexible
Manche télescopique confortable
Retrait facile et pratique des tuyaux par simple pression sur un bouton.
Avec embout de nettoyage pour façades et vitres
Pour un nettoyage uniforme et efficace des zones difficiles d'accès.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 3,4
Poids avec emballage (kg) 4,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 3780 x 338 x 223
Domaines d'utilisation
  • Façade
  • Jardin d'hiver
  • Nettoyage de toits (par ex. abris de voiture)
  • Fenêtres et surfaces vitrées
Trouver des pièces détachées d'origine Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.