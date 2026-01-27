Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades
Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès,
Avec la lance télescopique, même les endroits difficilement accessibles tels que les façades peuvent être nettoyés rapidement et sans effort. L'articulation réglable à 180° est un atout supplémentaire et favorise notamment le nettoyage de jardins d'hiver, toits inclinés et abris de voiture. Combinée à l'embout de nettoyage pour façades et vitres, la lance télescopique permet de nettoyer uniformément et efficacement les zones difficiles d'accès : les 4 buses haute pression installées éliminent les salissures tenaces sur diverses surfaces.
Caractéristiques et avantages
Articulation réglableUtilisation flexible
Manche télescopique confortableRetrait facile et pratique des tuyaux par simple pression sur un bouton.
Avec embout de nettoyage pour façades et vitresPour un nettoyage uniforme et efficace des zones difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|3,4
|Poids avec emballage (kg)
|4,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3780 x 338 x 223
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- Nettoyeur haute pression K 215
- Nettoyeur haute pression K 220 M +
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
Domaines d'utilisation
- Façade
- Jardin d'hiver
- Nettoyage de toits (par ex. abris de voiture)
- Fenêtres et surfaces vitrées
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.