Avec la lance télescopique, même les endroits difficilement accessibles tels que les façades peuvent être nettoyés rapidement et sans effort. L'articulation réglable à 180° est un atout supplémentaire et favorise notamment le nettoyage de jardins d'hiver, toits inclinés et abris de voiture. Combinée à l'embout de nettoyage pour façades et vitres, la lance télescopique permet de nettoyer uniformément et efficacement les zones difficiles d'accès : les 4 buses haute pression installées éliminent les salissures tenaces sur diverses surfaces.