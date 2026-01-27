Avec la lance télescopique haute pression TLA 4, même les endroits difficilement accessibles tels que les façades peuvent être nettoyés rapidement et sans effort. L'articulation réglable à 180° est un atout supplémentaire et favorise notamment le nettoyage de vérandas, toits inclinés et abris de voiture. Grâce au mécanisme télescopique, pratique sur simple pression d'un bouton, son utilisation est très simple. La lance télescopique est extensible de 1,20 à 4 mètres et permet ainsi le nettoyage de surfaces jusqu'à une hauteur de 5 mètres. Toutes les poignées pistolets peuvent être facilement fixées. En cas d'utilisation avec un pistolet Full Control Plus ou Smart Control, la pression appliquée peut être aisément régulée.