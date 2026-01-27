Lance télescopique haute pression TLA 4

Nettoyer en hauteur en toute sécurité : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès jusqu'à 4 mètres.

Avec la lance télescopique haute pression TLA 4, même les endroits difficilement accessibles tels que les façades peuvent être nettoyés rapidement et sans effort. L'articulation réglable à 180° est un atout supplémentaire et favorise notamment le nettoyage de vérandas, toits inclinés et abris de voiture. Grâce au mécanisme télescopique, pratique sur simple pression d'un bouton, son utilisation est très simple. La lance télescopique est extensible de 1,20 à 4 mètres et permet ainsi le nettoyage de surfaces jusqu'à une hauteur de 5 mètres. Toutes les poignées pistolets peuvent être facilement fixées. En cas d'utilisation avec un pistolet Full Control Plus ou Smart Control, la pression appliquée peut être aisément régulée.

Caractéristiques et avantages
Lance télescopique haute pression TLA 4: Articulation réglable
Articulation réglable
Possibilités d'application flexibles.
Lance télescopique haute pression TLA 4: Manche télescopique confortable
Manche télescopique confortable
Retrait facile et pratique des tuyaux par simple pression sur un bouton.
Lance télescopique haute pression TLA 4: Montage facile du pistolet haute pression
Montage facile du pistolet haute pression
Le pistolet haute pression existant peut être aisément fixé au support prévu.
Raccord à baïonnette
  • Raccordement pratique de tous les accessoires Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 2,8
Poids avec emballage (kg) 3,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 3780 x 120 x 233
Domaines d'utilisation
  • Façade
  • Jardin d'hiver
  • Nettoyage de toits (par ex. abris de voiture)
