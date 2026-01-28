Embout de nettoyage pour façades et vitres
L'embout de nettoyage pour façades et vitres permet un nettoyage optimal à haute pression des façades et des surfaces vitrées. Particulièrement efficace en combinaison avec la lance télescopique Kärcher.
Un nettoyage uniforme et extrêmement efficace : les 4 buses haute pression installées éliminent les salissures tenaces sur diverses surfaces. En fonction de l'application, les cadres interchangeables inclus peuvent être changés facilement et rapidement. Le cadre doté de poils conçu pour le nettoyage des façades et des murs protège l'utilisateur des éclaboussures tout en glissant sur la surface en douceur. Pour le nettoyage des surfaces vitrées telles que celles des jardins d'hiver, l'outil adapté est le cadre muni d'un pad microfibre fixé par un système de bandes autoagrippantes. Ses fibres abrasives favorisent l'élimination des saletés et garantissent un nettoyage en douceur des surfaces.
Caractéristiques et avantages
Cadres interchangeablesChangement facile sans outils pour l'application sur les surfaces (vitrées) dures ou délicates.
Quatre buses haute pressionÉlimination efficace des saletés tenaces et rendement surfacique élevé.
Joint flexible entre capot et cadreL'embout s'ajuste au support à nettoyer et garantit ainsi toujours une bonne surface d'appui.
Pad microfibre amovible et lavable
- Le pad microfibre est lavable à 60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Composition des fibres textiles
|70 % polyester ; 30 % polyamide
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|194 x 338 x 160
