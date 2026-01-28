Embout de nettoyage pour façades et vitres

Un nettoyage uniforme et extrêmement efficace : les 4 buses haute pression installées éliminent les salissures tenaces sur diverses surfaces. En fonction de l'application, les cadres interchangeables inclus peuvent être changés facilement et rapidement. Le cadre doté de poils conçu pour le nettoyage des façades et des murs protège l'utilisateur des éclaboussures tout en glissant sur la surface en douceur. Pour le nettoyage des surfaces vitrées telles que celles des jardins d'hiver, l'outil adapté est le cadre muni d'un pad microfibre fixé par un système de bandes autoagrippantes. Ses fibres abrasives favorisent l'élimination des saletés et garantissent un nettoyage en douceur des surfaces.