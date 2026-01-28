Hulpstuk voor gevel- en glasreiniging
Gevels en glazen oppervlakken kunnen optimaal en aan hoge druk worden schoongemaakt met het hulpstuk voor gevel en glasreiniging. Bijzonder efficiënt in combinatie met de Kärcher telescopische spuitlans.
Een gelijkmatige en uiterst efficiënte reiniging: de vier hogedruksproeiers verwijderen hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Afhankelijk van de toepassing , kan het verwisselbare frame snel en eenvoudig worden vervangen. Het frame met borstels voor de reinigng van gevels en muren beschermt de gebruiker tegen opspattend water en kan ook zachtjes langsheen het oppervlak worden bewogen. Voor de reiniging van glazen oppervlakken, zoals veranda's, is het frame met microvezel pad, die is bevestigd door middel van klittenband, ideaal. De schurende vezels ondersteunen de verwijdering van het vuil en garanderen een zachte reiniging van de oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Verwisselbaar frameEenvoudige vervanging zonder gereedschap voor een toepassing op harde of kwetsbare (glazen) oppervlakken.
Vier hogedruksproeiersEfficiënte verwijdering van hardnekkig vuil en hoge oppervlakteprestatie.
Scharnier tusseen de cover en het frameHet hulpstuk is aangepast aan het oppervlak, waardoor er altijd een goed contactoppervlak mogelijk gemaakt wordt.
Afneembare, uitwasbare microvezel pad
- De microvezel pad kan op 60 °C gewassen worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|70 % Polyester; 30 % Polyamid
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|194 x 338 x 160
Toepassingen
- Gevel
- Veranda's
- Voorruiten