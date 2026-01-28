Hulpstuk voor gevel- en glasreiniging

Een gelijkmatige en uiterst efficiënte reiniging: de vier hogedruksproeiers verwijderen hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Afhankelijk van de toepassing , kan het verwisselbare frame snel en eenvoudig worden vervangen. Het frame met borstels voor de reinigng van gevels en muren beschermt de gebruiker tegen opspattend water en kan ook zachtjes langsheen het oppervlak worden bewogen. Voor de reiniging van glazen oppervlakken, zoals veranda's, is het frame met microvezel pad, die is bevestigd door middel van klittenband, ideaal. De schurende vezels ondersteunen de verwijdering van het vuil en garanderen een zachte reiniging van de oppervlakken.