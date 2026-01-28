Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken

Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.

Dankzij de telescopische spuitlans kunnen moeilijk bereikbare plaasten, zoals onder gevels, snel en zonder al te veel moeite worden gereinigd. De 180 % instelbare scharnier is nog een extra voordeel : hij maakt het mogelijk om veranda's, schuine daken en carports gemakkelijk te reinigen. Dankzij het gebruik van het hulpstuk voor gevel- en glasreiniging, worden moeilijk bereikbare plaatsen gelijkmatig en efficiënt gereinigd: de vier hogedruksproeiers verwijderen hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken.

Kenmerken en voordelen
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken: Instelbare scharnieren
Instelbare scharnieren
Flexibele toepassing
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken: Comfortabele uitschuiving
Comfortabele uitschuiving
De lans kan heel eenvoudig en comfortabel worden uitgeschoven met één druk op de knop.
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken: Inclusief hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging
Inclusief hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging
Voor het gelijkmatig en effectief reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 3,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 4,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 3780 x 338 x 223
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Gevel
  • Veranda's
  • Reiniging van daken en overkappingen (bv. carports)
  • Ramen en glazen oppervlaktes
Toebehoren