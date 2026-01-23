Nettoyant pour verre RM 500, 500ml
Pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses imperméables. Élimine les salissures les plus tenaces comme les pellicules de graisse, les restes d'insectes, les résidus gras laissés par la peau et les traces de pollution.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 65 x 210
Propriétés
- Nettoyage sans traits
- Très respectueux des matériaux
- Arôme agréable et frais
- Bonnes propriétés humidifiantes
- Peut également être utilisé manuellement
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Cadre de fenêtres
- Miroirs
- Tables vitrées
- Cabines de douche en verre