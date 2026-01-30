Le nettoyeur de vitres sans fil WV 6 Plus Multi Edition séduit grâce à ses raclettes de conception innovante et une longue autonomie de la batterie. La lèvre d'aspiration, rallongée, permet de passer sur l'intégralité de la surface, sans interruption. L'édition spéciale nettoie à la fois avec efficacité et avec style : elle comprend 3 raclettes supplémentaires de couleur qui donnent une note personnalisée à l'aspirateur nettoyeur de vitres. En outre, avec son autonomie extra-longue de 100 minutes, ce nettoyeur de vitres sans fil peut être utilisé encore plus longtemps. Et l'écran affichant l'autonomie restante à la minute près permet une planification précise du nettoyage. Comme de coutume, la combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la bonnette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration du nettoyeur de vitres garantissent un nettoyage très efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. En outre, le nettoyeur de vitres sans fil ergonomique de Kärcher WV 6 Plus Multi Edition permet un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique, l'utilisateur n'étant jamais en contact direct avec l'eau sale.