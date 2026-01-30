Window Vac WV 6 Plus Multi Edition
Met innovatieve zuigliptechnologie en drie extra zuigstrips in verschillende kleuren: de WV 6 Plus Multi Edition met een individuele touch voor streeploze, schone ramen in een mum van tijd.
De WV 6 Plus Window Vac Multi Edition maakt indruk op gebruikers met zijn innovatieve zuigliptechnologie en lange batterijduur. Door de langere zuiglip kunt u overtollig vocht zonder onderbreking opzuigen. Deze speciale editie reinigt niet alleen efficiënt, maar ook met stijl: het bevat drie extra zuigstrips in verschillende kleuren, waardoor de Window Vac een individueel tintje krijgt. Verder heeft deze Window Vac een extra lange batterijduur van 100 minuten, waardoor je nog langer door kunt gaan. Je kunt je reiniging ook nauwkeurig plannen dankzij het display dat de resterende minuten looptijd aangeeft. Zoals gebruikelijk garandeert de intelligente combinatie van spuitfles en microvezeldoek, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen - zonder strepen of resten. Bovendien zorgt deze ergonomische WV 6 Plus Multi Edition voor een bijzonder hygiënische reiniging omdat er geen direct contact is met vuil water.
Kenmerken en voordelen
Verbeterde technologie voor de messen
- De innovatieve lange zuigrubber maakt schoonmaken nog meer flexibel-ideaal voor toepassingen dicht bij de vloer.
Extra langer batterijwerktijd
- Window Vac batterij met extra lange werkduur van 100 minuten laat ononderbroken schoonmaken toe.
Snelle en hygienische tanklediging
- Snel en gemakkelijk leegmaken van de tank zonder contact met het vuile water.
Aantrekkelijk design
- Een visueel hoogtepunt: het zwarte design van het apparaat en de zuiglips in verschillende kleuren.
Aangenaam stil
- Het lage geluidsniveau van de Window Vac maakt uw werk nog comfortabeler.
Display die de resterende minuten aangeeft van de batterij werktijd
- Het batterijdisplay toont u de resterende minuten van batterij werktijd. Schoonmaken kan gemakkelijker worden gepland.
Verwijderbare zuigrubber
- De zuigmond kan eenvoudig worden losgekoppeld van de zuigpijp en na elk gebruik gereinigd.
Drie keer sneller
- Ramen reinigen is drie keer sneller met een Window Vac dan met conventionele reinigingsmethodes.
Druppel- en streepvrije resultaten
- Dankzij de elektronische wateropzuiging, behoren vervelende strepen definitief tot het verleden. Voor schitterend schone ramen.
Verschillende toepassingen
- Geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals tegels, spiegels en in douchecabines.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte van de zuigmond (mm)
|280
|Tankinhoud vuil water (ml)
|150
|Looptijd van de batterij (min)
|100
|Laadtijd van de batterij (min)
|170
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Prestatie per batterijlading (m²)
|Ongev. 300
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|0,8
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|126 x 280 x 310
Inbegrepen bij levering
- Sproeifles Extra met microvezel wisovertrek
- Reinigingsmiddelen: RM 503 Window Vac, 20 ml
- Zuigstrip, breed: 3 x
Uitvoering
- Zuigmond
- Verwisselbare zuigmond
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Glazen tafels
- Wandtegels
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WV 6 Plus Multi Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.