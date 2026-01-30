De WV 6 Plus Window Vac Multi Edition maakt indruk op gebruikers met zijn innovatieve zuigliptechnologie en lange batterijduur. Door de langere zuiglip kunt u overtollig vocht zonder onderbreking opzuigen. Deze speciale editie reinigt niet alleen efficiënt, maar ook met stijl: het bevat drie extra zuigstrips in verschillende kleuren, waardoor de Window Vac een individueel tintje krijgt. Verder heeft deze Window Vac een extra lange batterijduur van 100 minuten, waardoor je nog langer door kunt gaan. Je kunt je reiniging ook nauwkeurig plannen dankzij het display dat de resterende minuten looptijd aangeeft. Zoals gebruikelijk garandeert de intelligente combinatie van spuitfles en microvezeldoek, samen met de zuigfunctie van de Window Vac, een uiterst effectieve reiniging en sprankelend schone ramen - zonder strepen of resten. Bovendien zorgt deze ergonomische WV 6 Plus Multi Edition voor een bijzonder hygiënische reiniging omdat er geen direct contact is met vuil water.