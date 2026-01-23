Detergent glas RM 500, 500ml

Vensterreinigingsconcentraat in een fles van 0,5 liter voor een strepenvrije reiniging van alle glas- en spiegeloppervlakken (30 ml concentraat / 220 ml water).

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (ml) 500
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 8
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 65 x 65 x 210
Eigenschappen
  • Streepvrije reiniging
  • Extreem zacht voor materialen
  • Aangenaam, fris aroma
  • Gemakkelijke verspreiding van de vloeistof
  • Kan ook manueel gebruikt worden
  • Op maat gemaakt voor Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
  • De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
  • Gemaakt in Duitsland
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Ramen met latwerk
  • Spiegels
  • Glazen tafels
  • Glazen douchecabines