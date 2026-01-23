Detergent glas RM 500, 500ml
Vensterreinigingsconcentraat in een fles van 0,5 liter voor een strepenvrije reiniging van alle glas- en spiegeloppervlakken (30 ml concentraat / 220 ml water).
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (ml)
|500
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|65 x 65 x 210
Eigenschappen
- Streepvrije reiniging
- Extreem zacht voor materialen
- Aangenaam, fris aroma
- Gemakkelijke verspreiding van de vloeistof
- Kan ook manueel gebruikt worden
- Op maat gemaakt voor Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
- De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
- Gemaakt in Duitsland
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Ramen met latwerk
- Spiegels
- Glazen tafels
- Glazen douchecabines