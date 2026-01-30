Window Vac WV 2 Plus N
Het door u gekozen product bevindt zich helaas niet meer in ons huidig productassortiment. Het toebehoren, de reinigingsmiddelen en de gebruiksaanwijzingen blijven nog wel steeds beschikbaar.Ga naar het huidig productassortiment.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen WV 2 Plus N
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.