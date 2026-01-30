Kärcher améliore encore son nettoyeur de vitres sans fil : le WV 6 Plus est un modèle encore plus flexible d'utilisation, doté d'une raclette de conception innovante et offrant une autonomie supérieure. La nouvelle raclette d'aspiration rallongée permet de passer sur l'intégralité de la surface d'une seule traite. Avec son autonomie extra-longue de 100 minutes, ce nettoyeur de fenêtres sans fil peut être utilisé encore plus longtemps. L'afficheur qui indique l'autonomie restante de la batterie à la minute près permet, quant à lui, une planification précise du nettoyage. Comme d'habitude, la combinaison astucieuse du pulvérisateur et de la lingette en microfibres ainsi que la fonction d'aspiration du nettoyeur de vitres garantissent un nettoyage très efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. En outre, le nettoyeur de vitres sans fil ergonomique de Kärcher WV 6 Plus permet un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique, l'utilisateur n'étant jamais en contact direct avec l'eau sale.