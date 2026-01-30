Kärcher heeft de originele Window Vac verbeterd en een nog flexibeler model ontwikkeld, de WV 6, met innovatieve zuigliptechnologie en een langere looptijd van de batterij. Met de langere zuiglip verwijdert u overtollig vocht van grote oppervlakken na slechts één batterijlading. De extra lange werkduur van de batterij van 100 minuten betekent dat u langer kunt doorgaan. Danzij de display die de resterende tijd minuut per minuut aanduidt kunt u uw schoonmaak beter plannen. Zoals gebruikelijk, garandeert de intelligente combinatie van sproeiflacon en microvezeldoek, samen met de zuigkrachtfunctie van de Window Vac, een uiterst doeltreffende reiniging en sprankelend schone ramen, zonder strepen of druppels. Met de ergonomische WV 6 Plus Window Vac van Kärcher kunt u bovendien uw ramen bijzonder hygiënisch reinigen, omdat u niet direct in contact komt met het vuile water.