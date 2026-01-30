Par rapport aux méthodes classiques, le nettoyage à l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil maniable WV 1 Bath Edition de Kärcher s'avère sans traces, sans effort et jusqu'à 3 fois plus rapide. L'eau sur la vitre est aspirée de manière fiable, sans gouttes d'eau sale ni traces. Compact, maniable et très convivial grâce à son fonctionnement sur batterie, le WV 1 Bath Edition garantit une flexibilité maximale lors du nettoyage des vitres, mais aussi des carreaux, de la douche, des miroirs et de bien d'autres surfaces lisses de la maison. La combinaison du WV 1, de la raclette d'aspiration bleue et de la lingette en microfibres qui absorbe l'humidité ne laisse aucune chance à la condensation ou à toute autre tache d'eau.