Nettoyeur de vitres WV 1 Bath Edition
Pour un nettoyage des vitres, mais aussi et surtout un nettoyage des surfaces de la salle de bains sans effort, sans traces et jusqu'à 3 fois plus rapide : l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil WV 1 Bath Edition de Kärcher.
Par rapport aux méthodes classiques, le nettoyage à l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil maniable WV 1 Bath Edition de Kärcher s'avère sans traces, sans effort et jusqu'à 3 fois plus rapide. L'eau sur la vitre est aspirée de manière fiable, sans gouttes d'eau sale ni traces. Compact, maniable et très convivial grâce à son fonctionnement sur batterie, le WV 1 Bath Edition garantit une flexibilité maximale lors du nettoyage des vitres, mais aussi des carreaux, de la douche, des miroirs et de bien d'autres surfaces lisses de la maison. La combinaison du WV 1, de la raclette d'aspiration bleue et de la lingette en microfibres qui absorbe l'humidité ne laisse aucune chance à la condensation ou à toute autre tache d'eau.
Caractéristiques et avantages
LégerTenue en main agréable et confortable
Compact et prise en main facileAvec le petit appareil pratique, le nettoyage de surfaces lisses deviendra maintenant encore plus facile. L’aspirateur sans fil pour vitres Kärcher n’a aucun mal à atteindre le rebord inférieur de la fenêtre.
Affichage LEDGérer la consommation électrique de l’appareil est un jeu d’enfant : un coup d’oeil aux LED suffit pour connaître l’état de charge des batteries.
De nombreuses possibilités d'utilisation
- Le nettoyeur de vitres peut être utilisé sur toutes les surfaces vitrées
3 fois plus vite
- Le nettoyeur de vitres à batterie permet de nettoyer vos fenêtres 3 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles.
Résultat sans trace ni coulure
- Grâce à l'aspiration électrique de l'eau, les gouttes désagréables appartiennent définitivement au passé. Pour des fenêtres brillantes.
Totalement hygiénique
- Vidage rapide et simple du réservoir sans entrer en contact avec l'eau sale.
L'original par Kärcher
- En 2008, Kärcher inventait le premier nettoyeur de vitres électrique, au concept innovant et original, afin de simplifier la vie des utilisateurs
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|250
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Autonomie de la batterie (min)
|25
|Durée de charge de la batterie (min)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids avec batterie (kg)
|0,5
|Poids sans accessoires (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|130 x 250 x 275
Inclus dans la livraison
- Chargeur: Chargeur WV & KV (1 pièce)
- Bonnette microfibres
- Raclette, large: 1 x
Équipement
- Suceur d'aspiration
Domaines d'utilisation
- Des surfaces lisses
- Carrelages
- Petits carreaux
- Miroirs
- Fenêtres et vitres
- Tables vitrées
Accessoires
Détergents
Piéces détachées WV 1 Bath Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.