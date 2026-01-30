Vergeleken met conventionele methoden maakt de handige Window Vac WV 1 Bath Edition van Kärcher het schoonmaken moeiteloos, streeploos en drie keer sneller dan voorheen. Het water wordt betrouwbaar van het raam gezogen – zonder druppelend vuil water en zonder strepen. Compact, handig en zeer handig als apparaat op batterij, de WV 1 Bath Edition zorgt voor maximale flexibiliteit bij het reinigen van ramen en ook tegels, de douche, spiegels en vele andere gladde huishoudelijke oppervlakken. Door de combinatie van WV 1, blauwe zuigstrip en vochtabsorberend microvezeldoekje krijgen condens of andere watervlekken geen kans.